Uzmanı uyardı: Sabahları gözlerde oluşan şişliğe ödem deyip geçmeyin!

Hastalıklar, neden olduğu şikayetlerle belirti veriyor. Özellikle gözlerdeki sabah şişkinliği, diyabetten kalbe ciddi hastalıkları işaret ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, düzenli muayenenin ve erken tespitin önemine değiniyor. Şu bilgileri veriyor:





GEÇER DEMEYİN

Uyku anında vücutta en fazla göz kapaklarında ödem birikimi oluşuyor. Bu nedenle uyandığımızda gözlerde şişlik hissediliyor. Günün ilerleyen saatlerinde azalan bu şişlik gibi şikayetler gizli kalp hastalığının uyarıları olabiliyor. Prof. Dr. Göçgil, "Diyabet, hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkların teşhisinde geç kalınması hastalığın ilerlemesine neden olmakta ve gözlerimizde tahribat oluşumuyla sonuçlanmaktadır.