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    Uzmanı uyardı: Sabahları gözlerde oluşan şişliğe ödem deyip geçmeyin!

    Sabahları gözlerde oluşan şişlik ‘ödem’ denip önemsenmiyor! Ancak bu durum, diyabetten hipertansiyona kadar pek çok sağlık sorunundan kaynaklanabiliyor. Bu şikayette erken teşhis ve tedavi önem taşıyor.

    Diyabetle göz göze!

    Hastalıklar, neden olduğu şikayetlerle belirti veriyor. Özellikle gözlerdeki sabah şişkinliği, diyabetten kalbe ciddi hastalıkları işaret ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, düzenli muayenenin ve erken tespitin önemine değiniyor. Şu bilgileri veriyor:



    GEÇER DEMEYİN
    Uyku anında vücutta en fazla göz kapaklarında ödem birikimi oluşuyor. Bu nedenle uyandığımızda gözlerde şişlik hissediliyor. Günün ilerleyen saatlerinde azalan bu şişlik gibi şikayetler gizli kalp hastalığının uyarıları olabiliyor. Prof. Dr. Göçgil, "Diyabet, hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkların teşhisinde geç kalınması hastalığın ilerlemesine neden olmakta ve gözlerimizde tahribat oluşumuyla sonuçlanmaktadır.

    Bu durum görmenin azalmasına ve hatta kalıcı görme kayıpları ile sonuçlanabilmektedir" uyarısında bulunuyor. Gözlerdeki sabah şişkinliğinin kalp hastalığın belirtisi olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Göçgil, şöyle devam ediyor: Uyku anımızda başımız kalp hizasına gelmektedir. Uyku anında vücutta en fazla göz kapaklarında ödem birikimi oluşabilir. Uyandığımızda ise gözlerimizde şişlik his- sedebiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde azalan bu şişlik gibi şikayetler gizli kalp hastalığının uyarıları olabilir...



    RETİNAYA ZARAR VERİR
    Kontrolsüz yüksek tansiyon göz topardamarlarında tıkanıklığa yol açıyor. Tıkalı damar alanında retinada kanamalar ve sarı noktada ödem gelişiyor. Yakın takip ve zamanında tedaviyle kalıcı görme hasarı en aza indiriliyor.



        MUAYENE ŞART
        Gözlerde önemli ve kalıcı hasara neden olabilen diyabet göz dibi muayenesi ile erken teşhis edilebiliyor. Diyabet ve hipertansiyona bağlı olarak meydana gelen küçük damar tıkanıkları, çift görme gibi şikayetlere de neden olabiliyor. Geçici görme kaybı yaşayan kişilerin kalp hastalıkları riski sebebiyle kontrolden geçmeleri gerekiyor.

        RİSK ÇOK YÜKSEK
        Doğuştan gelen kolesterol yüksekliklerinde gözde iris etrafında beyazımsı halka oluşumu görülüyor. Bu gruptaki kişilerin kalp krizi riski açısından kolesterol düzeylerini takip ettirerek kalp sağlığı açısından uzman doktor takibinde olması önem taşıyor.

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        Haberler Sağlık Uzmanı uyardı: Sabahları gözlerde oluşan şişliğe ödem deyip geçmeyin!
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