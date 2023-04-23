Uzmanı uyardı: Sabahları gözlerde oluşan şişliğe ödem deyip geçmeyin!

Hastalıklar, neden olduğu şikayetlerle belirti veriyor. Özellikle gözlerdeki sabah şişkinliği, diyabetten kalbe ciddi hastalıkları işaret ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, düzenli muayenenin ve erken tespitin önemine değiniyor. Şu bilgileri veriyor:
GEÇER DEMEYİN
Uyku anında vücutta en fazla göz kapaklarında ödem birikimi oluşuyor. Bu nedenle uyandığımızda gözlerde şişlik hissediliyor. Günün ilerleyen saatlerinde azalan bu şişlik gibi şikayetler gizli kalp hastalığının uyarıları olabiliyor. Prof. Dr. Göçgil, "Diyabet, hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkların teşhisinde geç kalınması hastalığın ilerlemesine neden olmakta ve gözlerimizde tahribat oluşumuyla sonuçlanmaktadır.
Bu durum görmenin azalmasına ve hatta kalıcı görme kayıpları ile sonuçlanabilmektedir" uyarısında bulunuyor. Gözlerdeki sabah şişkinliğinin kalp hastalığın belirtisi olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Göçgil, şöyle devam ediyor: Uyku anımızda başımız kalp hizasına gelmektedir. Uyku anında vücutta en fazla göz kapaklarında ödem birikimi oluşabilir. Uyandığımızda ise gözlerimizde şişlik his- sedebiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde azalan bu şişlik gibi şikayetler gizli kalp hastalığının uyarıları olabilir...
RETİNAYA ZARAR VERİR
Kontrolsüz yüksek tansiyon göz topardamarlarında tıkanıklığa yol açıyor. Tıkalı damar alanında retinada kanamalar ve sarı noktada ödem gelişiyor. Yakın takip ve zamanında tedaviyle kalıcı görme hasarı en aza indiriliyor.