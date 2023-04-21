Birini bile yaşıyorsanız beklemeden doktora koşun! Sebebi ortaya çıktı! Çarpıntı, yorgunluk, unutkanlık, depresyon, anemi, mide sorunları...
Vücudunuzda meydana gelen bazı olumsuz durumları önemsemeden geçiştiriyor olabilirsiniz. Fakat bu belirtiler önemli bir eksikliğin belirtisi olabilir. Çarpıntı, unutkanlık, yorgunluk ve birçok rahatsızlık meğer bu sebepten ortaya çıkıyormuş. Bu semptomlardan bir tanesi bile sizde varsa beklemeden doktora koşun! İşte bu belirtilerin nedeni...
21.04.2023 23:27 - Son Güncelleme: 21.04.2023 23:27
Yeterince demir tüketmiyorsanız veya çok fazla demir kaybediyorsanız, vücudunuz yeterli hemoglobin üretemez ve sonunda demir eksikliği anemisi gelişir. Bu nedenle belirtileri iyi bir şekilde takip etmeniz gerekir.