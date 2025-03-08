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Uzmanı uyardı: Ramazan boyunca tüketilmemesi gereken besinler nelerdir?

Ramazan boyunca sağlıklı ve işlenmemiş gıdadan uzak durmak gerekiyor. Prof. Osman Erk, “Kola, rafine tatlılar ve fast food tüketmeyin” diyor.

Osman Erk Osman Erk
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mart 2025
Uzmanı uyardı: Ramazan boyunca tüketilmemesi gereken besinler nelerdir?

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Paketlenmiş işlenmiş etler, fast food. Modern çağın besinleri sağlığı tehdit ediyor. 11 ayın sultanı Ramazan'da bu beslenme alışkanlığından uzak durmak gerekiyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Osman Erk, Ramazan boyunca tüketilmemesi gereken besinleri şöyle sıralıyor:

FAST FOOD: Bol miktarda hayvansal yağ, glüten, tuz, katkı maddeleri içerir.

RAFİNE TAHILLAR: Glisemik indeksi oldukça yüksek, tatlı kategorisinde, kalorisi bol, besin değeri düşük olan bir gıda grubudur.

PASTANE ÜRÜNLERİ: Bazı pastane ürünleri rafine karbonhidrat, glüten, doymuş ve trans yağ, bol kalori, az besin içerebilir. BEYAZ PIRINÇ: Glisemik indeksi yüksek, besin değeri düşük işlenmiş bir tahıldır.

GAZLI İÇECEKLER:
Bol kalori, sıfır besin, bol miktarda tatlandırıcı ve fruktozdan zengin mısır şurubu içerir.

SOSİS: Trans yağ, doymuş yağ, glüten, katkı maddeleri ve bol tuz içerir.

İŞLENMIŞ ET: İçeriğinde bol tuz, koruyucu madde, kanserojen nitrat ve doymuş yağ bulunur.

TRANS YAĞLI MARGARİN:
Bol kalori, trans yağ, birçok koruyucu katkı maddesi içerir.

PATATES CİPSİ: Tuz, kalori, katkı maddeleri, nişasta ve işlenmiş yağ oranı fazladır.

KIZARMIŞ PATATES: Bol miktarda nişasta, rafine sıvı yağ ve kalori içerir, besin değeri oldukça düşüktür.

TAVUK NUGGET: Tuz, bol miktarda kalori, doymuş yağ, işlenmiş sıvı yağ, nişasta içerir.

HAZIR ÇORBA: Bol miktarda tuz, renklendirici, tatlandırıcı ve diğer birçok katkı maddeleri içerir.

KREMALI KAHVE: İçeriğinde kalori, süt tozu, kafein, doymuş yağ bulunur.

"BEYAZ" ALARM
Sofra şekeri (çay şekeri), fruktozlu mısır şurubu, süt şekeri, bal, pekmez, marmelat, sütlü çikolata, meyve suları ve meyve konsantreleri rafine şeker olarak adlandırılan gıdaların başlıcalarıdır. Rafine şeker ayrıca marketlerdeki pek çok fabrikasyon ürünü ambalajlı gıdada değişik isimlerle ve değişik oranlarda yer almaktadır.

Beyaz undan imal edilen pastane ürünleri de rafine şeker gibi değerlendirilmelidir. Simit, poğaça, kek, pasta, pizza, hamburger, lavaş, pide, bisküvi bunlardan başlıcalarıdır. Bu tür ürünlerden uzak durmak sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. Ramazanda bu tür gıdaları tüketmemek kilo vermeyi ve sağlıklı olmayı sağlar.;

KAFEİNİ AZALTIN
Çay kahve, kolalı içecekler, enerji içecekleri, çikolatalar ve bazı ilaçlar, kafein içerirler. Kafein kısa süre içinde karaciğerlerde depolanan şekerlerin kana karışmasını sağlayarak kan şekerini yükselten ve enerji sağlayan bir kimyasal maddedir. Ayrıca vücutta adrenalin, noradrealin ve kortizol salgılanmasına neden olur.

Kafein, tansiyonu yükseltebilir, kalp ritminde hızlanmaya ve düzensizliğe neden olabilir. Ramazanda çay, kahve, kolalı içeceklerin fazla tüketilmesi sakıncalıdır. İçilecekse yemeklerden bir saat kadar sonra ve sınırlı miktarda içilmesi uygun olur.

YARIN: TATLI VE MEYVE TÜKETİMİ

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