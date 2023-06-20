Uzmanı uyardı: Prostat orta yaş ve üzeri erkekler için tehlike arz ediyor!

Prostat hastalıklarının iyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri ya da prostat iltihaplanmaları ve idrar problemlerine yol açıyor. Hem fiziksel yakınmalara neden oluyor hem de erkekleri psikolojik ve sosyal yönden de etkiliyor.

Prof. Dr. Halim Hattat, tedavi süreçleri ve cinsel problemler üzerindeki etkisini anlatıyor: Kişide kanserle birlikte prostat büyümesi ve buna bağlı şikayetler mevcut değilse prostat kanserinin kendisine özgü hiçbir belirtisi bulunmayabiliyor.

Prostat hastalıklarında en sık görülen yakınma idrar problemleri. Bunun sebebi prostat bezinin yerleşim yeri. Prostat mesanenin altında yer alıyor, idrarı mesaneden dışarı taşıyan üretra kanalını çevreliyor. İdrar ve meninin penisten dışarı doğru çıkmasına izin veriyor.