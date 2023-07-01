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    Uzmanı D vitamini içeren gıdaları sıraladı!

    D vitamini, sağlık saçmaya devam ediyor. Kemik ve kas sistemini koruyarak ilerleyen yaşlarda osteoporoz riskini de azaltıyor. İşte D vitamini içeren gıdalar...

    Vücudun ’D’oktoru

    Vitamin ve mineraller, sağlıklı bir bedenin olmazsa olmazını oluşturuyor. Araştırmalar, özellikle D vitamininin sağlığa olan etkisini kanıtlıyor. İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Birkan İlhan, özellikle ileri yaşlarda D vitaminin önemine değiniyor. TAKVİM'e özel bilgiler veriyor:



    EN ÇOK GÜNEŞTE
    D vitamini, deride güneş ışınları yardımıyla sentezleniyor. Ciltte sentezlenen ve besinlerle alınan D vitamini karaciğerde ve böbrekte değişime uğrayarak daha etkili bir forma dönüşüyor. Bağırsaklarda kalsiyum ve fosforun emilimini sağlayan D vitamini, kemiğin mineralizasyonunun yani sertliğinin oluşmasını sağlıyor.



    SIRTIMIZDAN VURUR!
    Yaşlanma ile hareketliliğin azalması, kapalı mekânlarda geçirilen sürenin uzaması, cildin D vitamini oluşturma kapasitesinin azalmasına
    yol açıyor. Bu nedenle ilerleyen yaşlarda kemikler yumuşuyor (osteomalazi), kemik kütlesi azalıyor ve kemik kırılganlığı artıyor.

    FAZLASI DA ZARARLI
    65 yaş ve üzerindeki erişkinlerde gençlere nazaran daha yüksek vitamin D dozları öneriliyor. Bununla birlikte D vitamini ölçüm sonuçlarına göre ve hedeflenen D vitamini değerlerine göre kişiye uygun doz hekim tarafından belirlenmelidir. D vitamininin düşüklüğü gibi yüksek dozlarda alımı da tehlike oluşturuyor. D vitamini zehirlenmesinde kan kalsiyum düzeyi çok yükselerek böbrek taşları, böbrek yetmezliği ve diğer hayatı tehdit edici durumlara yol açıyor.

    GÜNEŞ YARARLI AMA
    İleri yaş bireylerin sıcağa karşı da dikkatli olması gerekiyor. Aşırı güneş vücutta dehisratasyona yol açabiliyor. Bu nedenle yaşlı bireylere bol su içilmesi öneriliyor. Şapka takmak ve günün çok sıcak saatlerinde, özellikle açık havada egzersiz gibi yorucu etkinliklerden kaçınmak gerekiyor.

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    Haberler Sağlık Uzmanı D vitamini içeren gıdaları sıraladı!
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