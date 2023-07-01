Uzmanı D vitamini içeren gıdaları sıraladı!





SIRTIMIZDAN VURUR!

Yaşlanma ile hareketliliğin azalması, kapalı mekânlarda geçirilen sürenin uzaması, cildin D vitamini oluşturma kapasitesinin azalmasına

yol açıyor. Bu nedenle ilerleyen yaşlarda kemikler yumuşuyor (osteomalazi), kemik kütlesi azalıyor ve kemik kırılganlığı artıyor.



FAZLASI DA ZARARLI

65 yaş ve üzerindeki erişkinlerde gençlere nazaran daha yüksek vitamin D dozları öneriliyor. Bununla birlikte D vitamini ölçüm sonuçlarına göre ve hedeflenen D vitamini değerlerine göre kişiye uygun doz hekim tarafından belirlenmelidir. D vitamininin düşüklüğü gibi yüksek dozlarda alımı da tehlike oluşturuyor. D vitamini zehirlenmesinde kan kalsiyum düzeyi çok yükselerek böbrek taşları, böbrek yetmezliği ve diğer hayatı tehdit edici durumlara yol açıyor.



GÜNEŞ YARARLI AMA

İleri yaş bireylerin sıcağa karşı da dikkatli olması gerekiyor. Aşırı güneş vücutta dehisratasyona yol açabiliyor. Bu nedenle yaşlı bireylere bol su içilmesi öneriliyor. Şapka takmak ve günün çok sıcak saatlerinde, özellikle açık havada egzersiz gibi yorucu etkinliklerden kaçınmak gerekiyor.

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