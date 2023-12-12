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Uzmanı uyardı: Nedensiz ateş lenfomaya işaret

Lenf kanseri, boyun, koltuk altı ve kasıktaki şişlikle kendini gösteriyor. Nedensiz ateş ve terlemeyle sinyal veriyor. Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, "Lenfoma istem dışı ve hızlı kilo verdirir" diyor. İşte sizler için derlediğimiz 12 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Aralık 2023 Güncelleme 12 Aralık 2023, 07:00
Uzmanı uyardı: Nedensiz ateş lenfomaya işaret

Lenfoma, herhangi bir enfeksiyon durumu olmaksızın genellikle ağrısız, büyüme ile devam ediyor. Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, lenf kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor: Lenfoma, kemoterapi ile tam şifa elde edilebildiği anlaşılan ilk kanser türü olarak biliniyor. Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak lenfomanın tanı ve tedavisinde çok sayıda yenilik ortaya çıkıyor. Özellikle kanser hücresini tanıyan ve sadece kanser hücresini yok eden akıllı ilaçlar geliştiriliyor.

KEMOTERAPİ ŞİFASI
Bu ilaçlar tek başlarına veya diğer kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanılıyor. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi lenfomada da erken teşhis hayat kurtarıyor.

YÜZDE 10 ERİTİR
Sebebi belli olmayan ateş; çarşafları bile değiştirmeyi gerektiren aşırı gece terlemesi ve 6 ay gibi bir sürede kilo verdirici diyet tedavisi olmadan kişinin normal kilosunun yüzde 10'unu kaybetmesine neden olan istem dışı kilo verilmesi gibi şikâyetlere yol açabilir.

KUDRET NARI!
Kudret narı meyvesi, genellikle Afrika, Güney Amerika gibi tropikal iklim bölgelerinde yetişse de ülkemizde de yetişir. Karaciğerin normal fonksiyonunu destekler. Ülser, gastrit, kolit gibi mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisine yardımcı olur. Görme sağlığını ve görüş keskinliğini artırır. Rahim ağzı kanseri, meme kanseri, prostat kanseri gibi belli bir yaştan sonra risk oluşturan kanserlerden korur. Kötü huylu kolesterol değerini (LDL) düşürür. Damar içi plak oluşumunu ve sertliğini önlemeye yardımcı olur.

HAMBURGER REFLÜYE SEBEP
Midede yanma, ağza ekşi su gelmesi ve ses kısıklığı reflü hastalığını işaret ediyor. Bu hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. Bu hastaların şikayetlerini azaltmak için yiyecekleri yavaş yemesi ve iyi çiğnemesi gerekiyor. Kızartmalar, fast food yiyecekler ve margarin, reflü riskini artırıyor. Uzmanlar, dar kıyafetlerin de reflü şikayetlerini azalttığına dikkat çekiyor.

EKSİK D VİTAMİNİ KEMİKLERİ ERİTİR
Sağlıklı bir hayat için vücudun gerekli olduğu vitamin ve mineralleri almak gerekiyor. Fitoterapist Uzm. Dr. Murat Keklikoğlu, D vitamininin sağlık üzerindeki etkisine değiniyor. Bu vitaminin eksikliği durumunda yaşanan sağlık sorunlarından bahsediyor. Dünya çapında yaklaşık 3 milyar insanda D vitamini eksikliğinin görüldüğünü belirten Dr. Keklikoğlu, şunları söylüyor: Birçok kronik hastalıkla ilişkili olan D vitamini eksikliği; kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet, kemik erimesi ve diğer birçok rahatsızlıkta rol oynar. Optimal yani en uygun D vitamini seviyelerine sahip olmak, genel sağlık için kritik öneme sahiptir. D vitamininin en iyi besinsel kaynakları; yumurta sarısı, yağlı balıklar, karaciğer, mantar ve tereyağıdır.

'GÖZ'ÜMÜZDEKİ SORUN
Göz tembelliğinde bir göz diğerine göre daha zayıf görünüyor. Hayati önemi olan 3 boyutlu görme -derinlik hissi- ve cisimleri daha rahat ayırt etmemizi sağlayan 'kontrast duyarlılık' bozuluyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Semih Urvasızoğlu, şunları söylüyor: Göz tembelliği hastalarının yetişkin hayatta derinlik hissi gerektiren pek çok işte başarılı olma şansı çok azdır. 3-7 yaş arası tedavi daha kolaydır. İki göz arasındaki numara farkına dikkat etmek gerekiyor.

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