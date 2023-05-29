Uzmanı uyardı: Mide bulantısı ciddi hastalıkların habercisi!

Mide bulantısı, toplumda hemen herkesin yaşayabileceği yaygın şikayetler arasında yer alıyor. Bu durum yemeği fazla kaçırmak, araç tutması, hoş olmayan koku ya da üşütmek gibi masum nedenlerden kaynaklanabiliyor. Ancak kimi zaman da ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Şule Namlı Koç, mide bulantısının bir hastalık değil, hastalık belirtisi olabileceğini söyleyerek uyarıyor. Mide bulantısının nedenlerini sıralıyor...

Gıda zehirlenmesi: Bu durumda ortaya çıkan ilk belirtilerden biri, mide bulantısıdır. Gıda zehirlenmelerinde mide bulantısı şikayetine; kusma, ishal, ateş, karın ağrısı ve kramplar gibi şikayetler de eklenebilir.



Ülser: Mide asidinin çeşitli nedenlerle mide veya 12 parmak bağırsağında harabiyet oluşturarak doku kaybına neden olmasıyla meydana gelir. Genellikle hastalarda karnın üst tarafından oluşan ağrı görülür. Bunun yanı sıra mide bulantısı, kusma, iştah kaybı diğer şikayetler arasındadır.



Safra kesesi hastalıkları: Safra kesesinin akut iltihabı, safra yolu kistleri, safra kesesi taşları gibi farklı şekillerde yaşanabilir. Bu hastalıklarda sıklıkla mide bulantısı veya kusma görülür. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri ameliyat sonrasında da devam edebilir.