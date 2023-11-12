Uzmanı uyardı: Meme kanserinde erken tanı ve tedavi hayat kurtarıyor

Meme kanseri, büyüdükçe önce çevre dokuya, daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılıyor. Aile öyküsü, stres, şişmanlık (obezite), yağdan zengin diyet, günlük fiziksel aktivitenin az olması, alkol ve sigara kullanımı, ileri yaş ve genetik yatkınlık görülme olasılığını artırıyor.
Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selma Tükel, "Meme kanserinde en büyük risk faktörü kadın olmaktır" diyor. Erken tanı ve tedavinin hayat kurtardığını söylüyor: Stresin yol açtığı ağır üzüntüler, ağır yorgunluklar sizin vücudunuzu savunmasız bırakır ve yatkın hücreler kontrolü ele alıp çoğalmaya başlar.
3 GÜN 45 DAKİKA YÜRÜYÜN
Elbette hayatımızda birçok iniş çıkışlar olacaktır, ancak çözemeyeceğiniz durumlarda daha sakin kabul edişlerle kendinizi koruyun. Ayrıca haftanın üç günü en az 45 dakikalık yürüyüşler, kilo almayacağınız şekilde düzenlenmiş beslenme, alkol ve sigaradan uzak bir yaşam sizin sağlık sigortanız olacaktır.
HASTALIKLARI SAKLAMAYIN!
Son yıllarda estetik işlemler sonucunda ölüm haberlerinde artış yaşanıyor. Bunlar arasında hastaların en ölümcül hatalarından birinin sağlık sorunlarını gizleyerek ameliyat olmaya çalışmak oluşturuyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, "Kişi sağlık sorununu hekime söylerse, arzu ettiği burun veya vücut estetiğinin yapılmayacağını düşünebilir. Başka bir neden de mevcut hastalığı çok daha fazla tahlil gerektireceği için maddi maliyetin artacağı korkusudur. Ancak bu korkular nedeniyle hastalıkların gizlenmesi, operasyonda hastanın sağlığını riske atar" diyor.
GRİBİ BİTİREN REÇETE
Havaların soğuması solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Songür, alınması gereken önlemleri sıralıyor:
Vücut direncini güçlendirmek için balık, süt, yumurta, kırmızı ve beyaz et tüketin.
Yeşil yapraklı mevsim sebzeleri, süt ve yoğurt yiyin.
Meyve-sebze yiyin.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için probiyotik, vitamin ve mineral takviyeleri alın.
Günde 6-7 saat uyumaya çalışın.
Haftada en az 5 gün spor yapın.
Sonbahar aylarının başında grip ve zatürre aşısı yaptırın.
Ellerinizi sık sık yıkayın.
Ev işyeri gibi uzun süre zaman geçirilen ortamları havalandırın.
SIRRI LAHANA
Güçlü bir antioksidan olan lahana, vücuttaki iltihapları önler. Kalp hastalıkları ve karaciğer yağlanmasına kaşı koruyucudur. Lif kaynağı olması sebebiyle sindirim sistemine yardımcı olur. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Kolesterolü düşürür. Kavurmasından turşusuna pek çok şekilde tüketilebilir. Ayrıca lahana suyu, ses kısıklığına ve kansızlığa iyi gelir.
SAÇLARINIZ IŞILDASIN
Her kadın; canlı, parlak ve güçlü saçların hayalini kuruyor. Bunun yolu kozmetik ürünlerinden değil bitkisel yağlardan geçiyor. Saçları güçlendiren ve besleyen yağlar, şöyle sıralanıyor:
Jojoba yağı: Saç derisini yumuşatır. Saç tellerini güçlendirerek kırılmayı engeller. Saçları uzatır.
Lavanta yağı: Saçların uzamasını kolaylaştırır. Saçları besleyerek dökülmesini ve kırık oluşumunu durdurur. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırır. Bu sayede dökülmeyi durdurur.
Badem yağı: Saç bakımında kullanılan en önemli yağdır. Saçları besleyerek, gerekli olan E vitaminini karşılar. Dökülmeyi durdurur.
ŞİFANIN YEŞİL HALİ
Antioksidan deposu yeşil çay, hücre yapısını güçlendirir. Ciğerleri temizler. Kansere savaş açar. Kolesterolü ve kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.
DİŞLERE TARÇIN
Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir. Diş ağrısını dindirir.
KANSERE ENGİNAR
Kalp kasını güçlendiren enginar, kansızlığı bitirir. Vücudu toksinlerden temizler. Kanserden korur. Kolesterolü düşürür. Diyabeti önler.
TANSİYONA BÖRÜLCE
Sindirimi hızlandıran börülce, diyabet hastalığından korur. Bağışıklığı güçlendirir. Yüksek tansiyonu düşürür. Enerji verir.
KOLESTEROLE SUMAK YETER
Yemekleri tatlandıran sumak, kansere savaş açar. Soğuk algınlığından korur. Enfeksiyonlara karşı korur. Kolesterolü engeller.