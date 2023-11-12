Uzmanı uyardı: Meme kanserinde erken tanı ve tedavi hayat kurtarıyor

Meme kanseri, büyüdükçe önce çevre dokuya, daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılıyor. Aile öyküsü, stres, şişmanlık (obezite), yağdan zengin diyet, günlük fiziksel aktivitenin az olması, alkol ve sigara kullanımı, ileri yaş ve genetik yatkınlık görülme olasılığını artırıyor. Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selma Tükel, "Meme kanserinde en büyük risk faktörü kadın olmaktır" diyor. Erken tanı ve tedavinin hayat kurtardığını söylüyor: Stresin yol açtığı ağır üzüntüler, ağır yorgunluklar sizin vücudunuzu savunmasız bırakır ve yatkın hücreler kontrolü ele alıp çoğalmaya başlar. 3 GÜN 45 DAKİKA YÜRÜYÜN

Elbette hayatımızda birçok iniş çıkışlar olacaktır, ancak çözemeyeceğiniz durumlarda daha sakin kabul edişlerle kendinizi koruyun. Ayrıca haftanın üç günü en az 45 dakikalık yürüyüşler, kilo almayacağınız şekilde düzenlenmiş beslenme, alkol ve sigaradan uzak bir yaşam sizin sağlık sigortanız olacaktır.

HASTALIKLARI SAKLAMAYIN!

Son yıllarda estetik işlemler sonucunda ölüm haberlerinde artış yaşanıyor. Bunlar arasında hastaların en ölümcül hatalarından birinin sağlık sorunlarını gizleyerek ameliyat olmaya çalışmak oluşturuyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, "Kişi sağlık sorununu hekime söylerse, arzu ettiği burun veya vücut estetiğinin yapılmayacağını düşünebilir. Başka bir neden de mevcut hastalığı çok daha fazla tahlil gerektireceği için maddi maliyetin artacağı korkusudur. Ancak bu korkular nedeniyle hastalıkların gizlenmesi, operasyonda hastanın sağlığını riske atar" diyor.