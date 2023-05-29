Uzmanı uyardı: Kulak ağrısını ihmal etmeyin! Erken teşhis önemli

Kulak ağrısı, dönem dönem pek çok insanın yaşadığı sağlık sorunları arasında yer alıyor. Genellikle enfeksiyondan kaynaklansa da, ciddi hastalıkların da belirtisi olabiliyor. Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Bilazer, vücudun herhangi bir yerindeki bir ağrı alarm anlamına geldiğini ve bu nedenle ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor.





ENFEKSİYON İLK NEDEN

Kulak ağrısı, genellikle enfeksiyon kaynaklı görünüyor. Orta kulak ve dış kulak yolu enfeksiyonları çok ağrılı geçiyor. Orta kulak enfeksiyonu daha çok üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olurken dış kulak yolu enfeksiyonu kulağı aşırı kurcalama, hijyenik olmayan denize ve havuza girme sonucu oluşuyor.

Daha az sıklıkla kulak kepçesindeki enfeksiyon ve darbelere bağlı şişmeler, kulak zarına ve dış kulak yoluna basınç yapan kulak kirleri, boğaz ve ağız bölgesindeki enfeksiyon, yara ve kanserlerde, çene eklemi ve diş hastalıklarında da kulağa yansıyan ağrılar görülebiliyor. Ayrıca nörolojik ve psikolojik hastalıklarda da kulak ağrısı olabiliyor.