Uzmanı uyardı: Kızamık virüsünden korunmamın en etkili yolu aşı!

Kızamık, daha çok çocukluk çağında geçirilen, ateşli, döküntülü, komplikasyonları ve istenmeyen etkileri olabilen, ölüme ve salgına yol açabilen viral enfeksiyona deniyor. Tüm dünyada görülen ve son derece bulaşıcı bir hastalık olan kızamık, akut gelişir ve ciltte döküntülere yol açıyor.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Acar, "Kızamıktan korunmak için aşılama en etkili yöntemdir. Kızamık aşısı genellikle MMR (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aşısı olarak bilinen bir kombinasyon aşısıdır. Bu aşı, çocukluk döneminde rutin olarak verilmekte ve iki doz halinde uygulanmaktadır. İlk doz 12-15 aylıkken, ikinci doz ise 4-6 yaş arasında yapılır. Aşı, kızamık virüsü ile enfekte olan kişilerde hastalığın şiddetini ve yayılmasını önemli ölçüde azaltır" diyor.
BULAŞI NEDENLERİNİ ORTADAN KALDIRIN
Dr. Mehtap Acar, kızamık vakalarındaki artışın çeşitli nedenlerini şöyle açıklıyor:
- Aşılama oranlarının düşmesi: Kızamık aşısı, hastalığın yayılmasını önlemek için etkili bir yöntemdir. Ancak aşılama oranlarının düşmesi, toplumda bağışıklık seviyesini düşürebilir ve kızamık hastalığının yayılmasını kolaylaştırabilir.
- Seyrek aşılama: Kızamık aşısı, iki doz olarak uygulanan bir aşıdır. İkinci dozun atlanması veya geciktirilmesi, kişinin tam bağışıklık kazanmasını engelleyebilir ve hastalığın yayılmasına katkıda bulunabilir.
- Seyahat: Kızamık hastalığı, bir ülkeden diğerine seyahat eden kişiler aracılığıyla kolaylıkla yayılabilir. Eğer bir bölgede kızamık vakaları artmışsa, bu bölgeye seyahat eden kişiler hastalığı başka yerlere taşıyabilir ve enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir.
- Bağışıklık eksikliği: Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, kızamık hastalığına karşı daha savunmasız olabilirler. Bu kişiler hastalığı daha kolay kapabilir ve yayabilirler.