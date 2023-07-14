Uzmanı uyardı: Kızamık virüsünden korunmamın en etkili yolu aşı!

Kızamık, daha çok çocukluk çağında geçirilen, ateşli, döküntülü, komplikasyonları ve istenmeyen etkileri olabilen, ölüme ve salgına yol açabilen viral enfeksiyona deniyor. Tüm dünyada görülen ve son derece bulaşıcı bir hastalık olan kızamık, akut gelişir ve ciltte döküntülere yol açıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Acar, "Kızamıktan korunmak için aşılama en etkili yöntemdir. Kızamık aşısı genellikle MMR (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aşısı olarak bilinen bir kombinasyon aşısıdır. Bu aşı, çocukluk döneminde rutin olarak verilmekte ve iki doz halinde uygulanmaktadır. İlk doz 12-15 aylıkken, ikinci doz ise 4-6 yaş arasında yapılır. Aşı, kızamık virüsü ile enfekte olan kişilerde hastalığın şiddetini ve yayılmasını önemli ölçüde azaltır" diyor.