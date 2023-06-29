Uzmanı uyardı: Kas güçsüzlüğüne dikkat!

Myastenia Gravis hastalığı, toplumda çok bilinmiyor. Ciddi bir kas güçsüzlüğü hastalığı olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Yüksel Dede, "Yıllık insidansı milyonda 7 ila 23 yeni vaka arasında gerçekleşiyor.

Bu durum daha çok genç kadınlar ve ileri yaştaki erkekleri etkiliyor. Hastalığın en yaygın belirtileri kas güçsüzlüğü ve yorgunluk. Özellikle kasların yoğun kullanımı sonrasında şikayetler artıyor" diyor. Myastenia Gravisin kronik bir durum olduğunu ve tedavi sürecinin genellikle yaşam boyu devam ettiğini hatırlatan Dr. Dede, "Bununla birlikte, modern tedavi yöntemleri ve ilaçlar sayesinde çoğu kişinin semptomları kontrol altına alınabilir ve kişi aktif bir yaşam sürdürebilir. Bu aşamada düzenli tıbbi takip, belirtilerin yönetimi ve kişiye özgü tedavi planının iyileştirilmesi için önem arz etmektedir" diye konuşuyor.

PAPATYA RAHATLA

Adet öncesi gerginlik sendromu, 25 ile 35 yaşarasındaki kadınlarda kendini gösteriyor. Yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Op. Dr. Gamze Baykan, gerginliğe karşı 5 öneri veriyor: Bol su içmek, tuzdan uzak durmak faydalı olur. Papatya, melisa gibi bitki çayları psikolojik hali düzeltebilir. Cilt bakımı, cilt temizleme gözenekleri rahatlatıp akne oluşumunu aza indirir. Çikolata, tatlı yerine kuru meyve, yine orman meyvelerinden oluşan çaylar, az şekerli tatlılara yönelmek doğru olur. Anksiyete alınganlık halleri için kafeinden uzaklaşmak ve doğada yürüyüş yapmak gerekir.