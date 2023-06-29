Uzmanı uyardı: Kas güçsüzlüğüne dikkat!

Myastenia Gravis hastalığı, toplumda çok bilinmiyor. Ciddi bir kas güçsüzlüğü hastalığı olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Yüksel Dede, "Yıllık insidansı milyonda 7 ila 23 yeni vaka arasında gerçekleşiyor.
Bu durum daha çok genç kadınlar ve ileri yaştaki erkekleri etkiliyor. Hastalığın en yaygın belirtileri kas güçsüzlüğü ve yorgunluk. Özellikle kasların yoğun kullanımı sonrasında şikayetler artıyor" diyor. Myastenia Gravisin kronik bir durum olduğunu ve tedavi sürecinin genellikle yaşam boyu devam ettiğini hatırlatan Dr. Dede, "Bununla birlikte, modern tedavi yöntemleri ve ilaçlar sayesinde çoğu kişinin semptomları kontrol altına alınabilir ve kişi aktif bir yaşam sürdürebilir. Bu aşamada düzenli tıbbi takip, belirtilerin yönetimi ve kişiye özgü tedavi planının iyileştirilmesi için önem arz etmektedir" diye konuşuyor.
PAPATYA RAHATLA
Adet öncesi gerginlik sendromu, 25 ile 35 yaşarasındaki kadınlarda kendini gösteriyor. Yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Op. Dr. Gamze Baykan, gerginliğe karşı 5 öneri veriyor: Bol su içmek, tuzdan uzak durmak faydalı olur. Papatya, melisa gibi bitki çayları psikolojik hali düzeltebilir. Cilt bakımı, cilt temizleme gözenekleri rahatlatıp akne oluşumunu aza indirir. Çikolata, tatlı yerine kuru meyve, yine orman meyvelerinden oluşan çaylar, az şekerli tatlılara yönelmek doğru olur. Anksiyete alınganlık halleri için kafeinden uzaklaşmak ve doğada yürüyüş yapmak gerekir.
CİLDİNE BAK
Hastalığını gör cildimiz, hastalıkları ayna gibi yansıtıyor. ABD'li bilim adamları, bazı hastalıkların cildimizde ufak sorunlarla belirti verdiğini söylüyor. O şikayetleri ve nedenlerini sıralıyor:
-Ciltte kuruluk: Nedeni A vitamini eksikliğidir. A vitamini içeren besinler, çinko ve Omega- 3 takviyesi alınmalıdır.
-Tırnak kırılması: Magnezyum, D vitamini ve çinko eksikliğinden kaynaklanır. Zeytinyağı tüketimi önerilir.
DOMATES ZAMANI DURDURUR
Sağlıksız beslenmek hem hastalıklara davetiye çıkartıyor hem de yaşlanmayı hızlandırıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, genç bir cilt için şekerin azaltılmasını, meyve ve sebze tüketilmesini tavsiye ediyor. "C vitamini yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır. En çok yeşilbiber, turunçgiller, çilek, domates, kivi ve maydanozda bulunur. Yine mantar, yumurta, sarımsak da hücreleri korur" diyor. Doğru besinleri tüketmek, cildi koruyor. Yaşlanmayı yavaşlatıyor.
AFRODİZYAK ASLANPERÇEMİ
Aslanperçemi, içeriğindeki elementler ve yüksek orandaki meyve asidi sayesinde iyi bir idrar söktürücüdür. Cinsel iktidarsızlığı ortadan kaldırır. Cinsel hastalıkların önüne geçer. Diş, dil ve damak sağlığını korur. Cinsel hazzı artırır.
ANASON BULANTIYI ÖNLER
Kan basıncını kontrol altında tutar. Kalp üzerinde oluşabilecek baskıyı azaltır. İştahsızlığı ve bulantıyı giderir. Sakinleştirici etkisi sayesinde sinirleri yatıştırır. Solunumu kolaylaştırır. Ağrı kesici özelliği vardır. İdrarı artırır.
TAHİN ŞEKERİ BİTİRİN
Tahin, yaraların iyileşmesini hızlandırır. Diyabete ve kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğiyle tıkanmaları engeller. İdrar söktürücüdür. Cildigüzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır.