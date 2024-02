Uzmanı uyardı! Kalbi tehdit ediyor: İşte 6 adımda kolesterolü düşürmenin yolları...

AKLIN YOLU KETEN TOHUMU

ABD'li uzmanlar araştırdı. Beyin sağlığını etkileyen durumları açıklıyor:

- EGZERSİZ: Hareketsizlik, beyni çabuk yaşlandırıyor. Egzersiz, yeni beyin hücreleri yaratıyor.

- BESLENME: Paketli besinler, beyne zarar veriyor. Bunların yerine meyve-sebze, zeytinyağının tüketilmesi tavsiye ediyor.

- BALIK: Omega-3 içeren balık, Alzheimer riskini yüzde 41 oranında azaltıyor. Avokado, kuruyemiş, keten tohumu da Omega-3 içeriyor.

- B VİTAMİNİ: Hafıza kaybı ve Alzheimer riskini azaltıyor.



SAĞLIĞA YEŞİL IŞIK

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Yeşil yapraklı sebzeler, lifli yapıları sayesinde vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Dr. Fevzi Özgönül, sofradan eksik edilmemesi gereken muhteşem yeşil sebzeleri sıralıyor:



ENGİNAR: Karaciğer dostudur. Antioksidan deposudur. Bağırsakları temizler.

BEZELYE: Protein, lif ve nişasta zenginidir. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları güçlendirir.

BAKLA: Protein ve vitamin deposudur. Kemik ve kas yapısını güçlendirir.

ISPANAK: Demir deposudur. Vücut direncini artırır. Diş çürümelerini engeller.



ÖKSÜRÜĞÜ BİTİREN REÇETE

Kış aylarında öksürük de kapıyı çalıyor. Uzmanlar, şikayetleri kesecek doğal yöntemleri sıralıyor:

- Su, akciğerleri korur. Öksürüğü keser.

- Zencefil çayı, öksürüğü ve boğaz ağrısını keser.

- Bir kaşık balı, içerisine limon sıkarak tüketmet, öksürüğü hafifletir.

- C Vitamini deposu limon, antioksidan etkisiyle boğazdaki enfeksiyonları temizler.

- Doğal antibiyotik sarımsak, öksürüğü hafifletir.

- Kekik çayı, boğaz ağrısını hafifletir. Bronşiti önler.

- Bal ile karıştırılan karabiber, inatçı öksürüğü keser. Akciğerleri güçlendirir.



GÖBEĞİ ERİTİN

En sevilen kuruyemişlerden fındık, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmaya göre her gün bir avuç fındık tüketmek, çiğneme sırasında çenede harcanan efor nedeniyle kilo alımını engelliyor. Göbeği eritiyor. İçerdiği vitaminler sayesinde kemik sağlığını destekleyen fındık, romatizma ağrısını kesiyor. Kanserle savaşıyor. Bağışıklığı güçlendiren fındık, kalp sağlığını koruyor. Diyabet riskini azaltıyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Yaşlanmayı yavaşlatıyor. Saçları ve cildi besliyor.



KANSIZLIĞA PANCAR

Vitamin deposu pancar, kemikleri güçlendirir. Vücuttaki enfeksiyonu temizler. Kansızlıkla mücadele eder. Kabızlığı bitirir. Tam bir kalp dostudur. Egzamaya iyi gelir.



ADIM AT UZUN YAŞA

Yürüyüş, ömrü uzatıyor. İngiliz bilim insanları "Günde 15 bin adım atmak şart" diyor.



KİLO KİLO DİYABET

ABD'de yapılan obezitenin neden olduğu tehlikeyi gözler önüne seriyor. Buna göre fazla kilo, kan şekerini yükseltiyor ve kan damarlarına zarar veriyor.

