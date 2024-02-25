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Uzmanı uyardı! Kalbi tehdit ediyor: İşte 6 adımda kolesterolü düşürmenin yolları...

En sık görülen kronik hastalıklardan kolesterol, kalbi tehdit ediyor. Korunmanın yolu, egzersizden ve kırmızı eti azaltmaktan geçiyor. İşte sizler için derlediğimiz 25 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Şubat 2024 Güncelleme 25 Şubat 2024, 00:20
Uzmanı uyardı! Kalbi tehdit ediyor: İşte 6 adımda kolesterolü düşürmenin yolları...

Kolesterol, günümüzde en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. İlerleyen süreçte kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Kalp krizi riskini artırıyor. İlaçlar, kolesterolü iyileştirmeye yardımcı olsa da, doğru beslenme alışkanlıkları hastalığın yarattığı olumsuzlukları azaltıyor.
Diyetisyen Rıdvan Arslan, yaşam tarzında yapılması gereken değişiklikleri sıralıyor:



Kırmızı ete dikkat: Kırmızı et ve tam yağlı süt ürünlerindeki doymuş yağlar, kolesterolü yükseltir.
Doymuş yağ tüketiminizi azaltmak, kötü kolesterolü düşürür.

Eyvah trans yağ: Paketli gıdalarda bulunan trans yağlar, kolesterol seviyelerini yükseltir.
Kalp ve damar sağlığını tehdit eder.

Omega- 3 kalp dostu: Omega-3 yağ asitleri LDL kolesterolü etkilemez.
Ancak kan basıncını düşürmek de dahil olmak üzere kalp sağlığına başka faydaları da vardır.
Omega-3 yağ asitleri içeren yiyecekler arasında somon, uskumru, ringa balığı, ceviz ve keten tohumu bulunur.

Egzersiz yapın: Egzersiz kolesterolü artırır.
Orta derecede fiziksel aktivite, "iyi" kolesterol olan yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterolü yükseltir.
Bu yüzden haftada beş kez en az 30 dakikaya kadar egzersiz yapılması önerilir.

Sigarayı bırakın: Sigarayı bırakmak HDL kolesterol seviyenizi yükseltir.
Akciğer fonksiyonlarını düzenler. Sigarayı bıraktıktan sonraki bir yıl içinde kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadardır.

Kilo verin: Fazla kilo, yüksek kolesterolün en önemli nedenlerinden biridir.
Birkaç kilo vermek bile yüksek kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

GÖZ TANSİYONUNA YAKINDAN BAKIN
Glokom, halk arasında göz tansiyonu olarak biliniyor. Göz içi basıncının yükselmesine bağlı olarak görme sinirini etkileyen bu hastalık ihmale gelmiyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Işık, glokomun ilerleyen yaşlarda olduğu gibi bebeklerde bile görüldüğüne dikkat çekiyor. "Yüksek miyop ve hipermetropisi olanlar risk altındadır" uyarısında bulunuyor. Ağrı, gözde kızarıklık, bulanık görme şikayetlerine yol açan glokomun tedavisiyle ilgili şunları söylüyor: İlk tercih göz damlalarıdır. İlaç tedavisiyle kontrol altına alınamayan durumlarda lazer ya da cerrahi tedavi tercih edilebilir.

AKLIN YOLU KETEN TOHUMU
ABD'li uzmanlar araştırdı. Beyin sağlığını etkileyen durumları açıklıyor:
- EGZERSİZ: Hareketsizlik, beyni çabuk yaşlandırıyor. Egzersiz, yeni beyin hücreleri yaratıyor.
- BESLENME: Paketli besinler, beyne zarar veriyor. Bunların yerine meyve-sebze, zeytinyağının tüketilmesi tavsiye ediyor.
- BALIK: Omega-3 içeren balık, Alzheimer riskini yüzde 41 oranında azaltıyor. Avokado, kuruyemiş, keten tohumu da Omega-3 içeriyor.
- B VİTAMİNİ: Hafıza kaybı ve Alzheimer riskini azaltıyor.

SAĞLIĞA YEŞİL IŞIK
Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Yeşil yapraklı sebzeler, lifli yapıları sayesinde vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Dr. Fevzi Özgönül, sofradan eksik edilmemesi gereken muhteşem yeşil sebzeleri sıralıyor:

ENGİNAR: Karaciğer dostudur. Antioksidan deposudur. Bağırsakları temizler.
BEZELYE: Protein, lif ve nişasta zenginidir. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları güçlendirir.
BAKLA: Protein ve vitamin deposudur. Kemik ve kas yapısını güçlendirir.
ISPANAK: Demir deposudur. Vücut direncini artırır. Diş çürümelerini engeller.

ÖKSÜRÜĞÜ BİTİREN REÇETE
Kış aylarında öksürük de kapıyı çalıyor. Uzmanlar, şikayetleri kesecek doğal yöntemleri sıralıyor:
- Su, akciğerleri korur. Öksürüğü keser.
- Zencefil çayı, öksürüğü ve boğaz ağrısını keser.
- Bir kaşık balı, içerisine limon sıkarak tüketmet, öksürüğü hafifletir.
- C Vitamini deposu limon, antioksidan etkisiyle boğazdaki enfeksiyonları temizler.
- Doğal antibiyotik sarımsak, öksürüğü hafifletir.
- Kekik çayı, boğaz ağrısını hafifletir. Bronşiti önler.
- Bal ile karıştırılan karabiber, inatçı öksürüğü keser. Akciğerleri güçlendirir.

GÖBEĞİ ERİTİN
En sevilen kuruyemişlerden fındık, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmaya göre her gün bir avuç fındık tüketmek, çiğneme sırasında çenede harcanan efor nedeniyle kilo alımını engelliyor. Göbeği eritiyor. İçerdiği vitaminler sayesinde kemik sağlığını destekleyen fındık, romatizma ağrısını kesiyor. Kanserle savaşıyor. Bağışıklığı güçlendiren fındık, kalp sağlığını koruyor. Diyabet riskini azaltıyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Yaşlanmayı yavaşlatıyor. Saçları ve cildi besliyor.

KANSIZLIĞA PANCAR
Vitamin deposu pancar, kemikleri güçlendirir. Vücuttaki enfeksiyonu temizler. Kansızlıkla mücadele eder. Kabızlığı bitirir. Tam bir kalp dostudur. Egzamaya iyi gelir.

ADIM AT UZUN YAŞA
Yürüyüş, ömrü uzatıyor. İngiliz bilim insanları "Günde 15 bin adım atmak şart" diyor.

KİLO KİLO DİYABET
ABD'de yapılan obezitenin neden olduğu tehlikeyi gözler önüne seriyor. Buna göre fazla kilo, kan şekerini yükseltiyor ve kan damarlarına zarar veriyor.

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