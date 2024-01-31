Uzmanı uyardı: İşte kemik kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenler...

Kemik kanseri , kemikteki farklı hücrelerin değişik sebeplerden dolayı anormal çoğalması olarak tanımlanıyor. Etkilenen bölgenin yakınında şişlik ve hassasiyet, beklenmedik kırıklar, tükenmişlik, istenmeyen kilo kaybıyla belirti veriyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Burak Tuna, kemik kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

KIKIRDAK ÜRETİYORLAR Kemik kanseri nin çeşitlerinden bahseden ve hangi yaşlarda görüldüğüne değinen Op. Dr. Tuna, şu bilgileri paylaştı: "Osteosarkom gibi bazı kemik kanserleri, en sık görülen kemik kanseri şeklidir. Bu tümörde kanserli hücreler kemik üretir. Bu tür kemik kanseri en sık çocuklarda ve genç yetişkinlerde bacak veya kol kemiklerinde görülür. Nadir durumlarda osteosarkomlar kemiklerin dışında da ortaya çıkabilir. Kondrosarkom ise, kemik kanserinin ikinci en yaygın şeklidir. Bu tümörde kanserli hücreler kıkırdak üretir. Kondrosarkom genellikle orta yaşlı ve yaşlı erişkinlerde leğen kemiği, bacaklar veya kollarda görülür. Diğer yandan Ewing sarkomu tümörleri en sık çocukların ve genç yetişkinlerin leğen kemiğinde (pelvis), bacaklarında veya kollarında ortaya çıkar.

SIKLIKLA KARIŞTIRILIR

Kemik kanseri nadirdir ve tüm kanserlerin yüzde 1'inden azını oluşturur. Aslında kanserli olmayan kemik tümörleri, kanserli olanlardan çok daha yaygındır. Çocuklarda ve genç erişkinlerde travmaya bağlı ağrılar genelde maksimum 3-4 hafta içerisinde iyileşme gösterir. Uzun süren kemik veya eklem ağrılarının sebebi düşük ihtimal bile olsa kanser olabilir. Kemik ağrılarının sebebi, hızla büyüyen kanserin çevre dokusuna yaptığı etkidir. Bu tür kanserler uzun kemiklerde oluştuğunda, özellikle ekleme yakın olduklarında karışabilir.

GEÇ KALDIĞINDA ÖMÜRDEN YER!

Yaşam beklentisi kanserin türü ve durumuna göre değişir. Kondrosarkomda erken evrede yüzde 91 oranla 5 yıllık yaşam süresi belirtilmiştir. Diğer yandan, geç evrede yani uzak sıçrama yaptığında bu oranın yüzde 23'e indiği görülmüştür. Çocuklarda görülen Ewing sarkomu, erken evrede lokalize olduğunda 5 yıllık yaşam süresi yüzde 82 iken geç evrede sıçrama yaptığında yüzde 39'a iner. En çok görülen Osteosarkom ise lokalize iken 5 yıllık yaşam süresi yüzde 77 iken geç kalındığında yüzde 26'a iner.