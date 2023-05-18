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    Uzmanı uyardı: İltihaplı romatizma şiddetli ağrıyla belirti veriyor!

    İltihaplı romatizma, eklemleri vuruyor! Dayanılmaz ağrıların yanı sıra kalp ve akciğerleri de tehdit ediyor. Uzmanlar alınması gereken tedbirleri açıklıyor: Ekmeği kesin. Akdeniz tarzı beslenin. Zencefil ve zerdeçaldan güç alın.

    Ne kadar ekmek o kadar romatizma

    Romatoid artrit, iltihaplı romatizma olarak biliniyor. Şiddetli ağrıyla belirti veren bu hastalık, tedavi edilmediğinde eklemlerde kalıcı hasara yol açabiliyor. Uzm. Dyt. Başak Satar, akciğer ve kalp üzerinde olumsuz etkileri bulunan bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.



    DOĞRU BESLENMELİ
    Hastalıkta genetik ve çevresel faktörler etkili oluyor. Şikayetlerin azaltılması için yaşam şartlarının değiştirilmesi gerekiyor. İlk olarak beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi önem taşıyor. Bunun için kırmızı et ve aşırı tuz tüketiminin sınırlandırılması öneriliyor. Ayrıca Akdeniz diyeti, hastalıkta görülen iltihaplanma şiddetini düşürüyor. Yeşil çay, zencefil, zerdeçalın da hastalığa olumlu etkisi bulunuyor.

    TAVUK SUYU ŞART
    Romatoid artrite karşı bağırsakları güçlü tutmak gerekiyor. Bunun için kolajenden zengin et-kemik-tavuk suyu gibi gıdaların tüketilmesi öneriliyor.

    GLUTENİ KESİN
    Gluten proteini, bağırsak yüzeyinde yaptığı tahribat ile inflamasyon artırıyor. Bu durumda hastalığa bağlı şikayetler de çoğalıyor. Uzm. Dyt. Başak Satar, uyarıyor: Ekmek, börek ce poğaça gibi gluten içeren besinlerden uzak durun.

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    Haberler Sağlık Uzmanı uyardı: İltihaplı romatizma şiddetli ağrıyla belirti veriyor!
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