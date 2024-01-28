Uzmanı uyardı: Hipertansiyon riski katlanıyor





İNMEDE KORKUNÇ BEKLENTİ

İnme, beyin damarlarına giden kan akışının aniden kesilmesine bağlı olarak gelişiyor. Zihinsel ve fiziksel yeti kaybına neden oluyor. Yaşam kalitesi düşürüyor. Türkiye'de 2021 yılında 40 bin inme vakasının yaşandığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Sarıönder Gencer, bu yıl 800 bin yeni inme vakasının beklendiğini söylüyor. Tedavide ilk 4 saatin kritik olduğunun altını çiziyor. Hastanın geçen her dakika 2 milyon nöron kaybettiğini ve bu durumun dönüşü olmadığını belirtiyor.



STRESLE İŞİMİZ YAŞ

ABD'de yapılan bir araştırmada 13 ila 24 yaşlarındaki 276 kişinin verileri inceledi. Katılımcılar, stres seviyelerine göre "sürekli yüksek stres", "zaman içinde azalan stres", "zaman içinde artan stres" ve "sürekli düşük stres" olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Araştırmacılar, yaptıkları çalışma sonucunda stres seviyesi yüksek kişilerin ilerleyen yaşlarda daha çok kilo aldığını, obezite riskinin yüksek olduğunu ve bu nedenle kalp hastalıklarına yakalanma risklerinin de arttığını tespit etti.



TURP GİBİ SAĞLIK!

Salataları lezzetlendiren turp, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Fosfor, demir, kalsiyum ve C vitamini içeriği ile kan akışını hızlandırıyor. Afrodizyak etki gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. İktidarsızlık yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor: 6 Tansiyonu düşürür. 6 Kolesterolü düzenler. 6 Bağırsakları temizler. 6 Gut hastalığına karşı korur. 6 Kanser riskini düşürür. 6 Kalp sağlığını korur. 6 Bağışıklığı güçlendirir. 6 Astım hastalarına iyi gelir. 6 Cildi güzelleştirir.



KİLOLARI 'BİTTER'İN

Metabolizma, vücutta yaşamı ve normal işleyişi sağlayan, sürekli devam eden sayısız kimyasal süreci ifade ediyor. Yani vücudunuzun enerji harcadığı ve kalori yaktığı süreci gösteriyor. Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, metabolizmayı hızlandıracak beslenme uyarılarından bulunuyor: Proteinden zengin besinler, yağlı tohumlar, acı biber, kahve, yeşil çay, zencefil, kakao, sirke ve tarçın gibi gıdalar, metabolizma hızını çok az da olsa artırmaya yardımcı olur. Ancak çok tüketmek kilo vereceğinizi garanti etmez. Bu besinler, düzenli egzersizle birlikte kilo kaybını teşvik etmek için dengeli bir diyetin tamamlayıcısı olarak görülmelidir. Yüzde 70 kakao içeren bitter çikolata tercih edebilirsiniz.



KOLESTEROLE LEBLEBİ

Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Enerji verir. Kan şekerini dengeler.



BÖBREKLERE ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı, kolesterolü düşürür. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Kalbi güçlendirir. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırır.



TANSİYONA REZENE

Rezene, solunum yolu hastalıklarından korur. Vücuda kuvvet verir. Kanserle mücadele eder. Tansiyonu dengeler. Vücuttaki gazı giderir. Toksinleri atar. Cildi gençleştirir.

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