PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı uyardı: Geçmek bilmeyen öksürükte doğru tedavi şart!

Öksürük, bir geldi mi gitmek bilmiyor. Grip, zatürre ve astımın belirtisi olabiliyor. Uzmanlar ise daha büyük bir tehlikeye dikkat çekiyor. "3 haftadan uzun süren öksürük, kalp yetmezliği belirtisi olabilir. İhmal etmeyin" diyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
Uzmanı uyardı: Geçmek bilmeyen öksürükte doğru tedavi şart!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ocak ayının gelmesiyle kara kış kapıdan baktırıyor. Özellikle bu aylarda göğüs hastalıkları ve öksürük çok sık görülüyor. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Murat Yüzüak, geçmek bilmeyen öksürükte doğru tedavinin önemine vurgu yapıyor. Şu bilgileri paylaşıyor...

    GRİP, FARENJİT HATTA KOAH
    Öksürük, yabancı partiküllerin boğaz ve solunum pasajından temizlenmesini sağlayan bir mekanizma olarak adlandırılıyor. Genellikle 3 haftadan kısa sürerse akut, 3 ila 8 hafta arasında sürerse ve bu sürenin sonunda iyileşirse subakut olarak adlandırılıyor.

    Bunlar daha çok grip, soğuk algınlığı, farenjit, bronşit, zatürre, akut sinüzit, üst ve alt solunum yollarını etkileyen durumlarla ortaya çıkıyor. 8 haftadan uzun süren kalıcı bir öksürüğe ise kronik öksürük deniliyor. Kronik öksürük genellikle reflü, astım hastaları ve akciğer kanseri hastalarında görülüyor.

    KRİTİK SÜRE 3 HAFTA
    Öksürüğün nedenleri kadar, süresi de önem taşıyor. Öksürüğün hafiflemeden 3 hafta boyunca devam etmesi ya da şiddetini artırması tehlikeli bir durumu işaret ediyor. Bu durumda, mutlaka doktora gidilmesi gerekiyor.

    Dr. Murat Yüzüak, "Şiddetli öksürük, öksürüğe eşlik eden kilo kaybı, boyun bölgesinde ele gelen şişlik, yutma güçlüğü, seste kalıcı değişiklikler, kan tükürme, nefes almada güçlük, göğüs ağrısı varsa akciğer kanseri, kalp yetmezliği gibi ciddi bir hastalığı işaret edebilir. Beraberinde balgam olmayan öksürük kuru öksürük olarak tanımlanır. Alerjilerden asit reflü hastalığına, mevsimsel alerjiler ve grip gibi solunum yolu rahatsızlıklarına kadar birçok farklı rahatsızlık kuru öksürüğe neden olabilir" diyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Pera Palas’ta 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu! Neden milli mücadelenin en zor yılını tercih ettiler?
    CHP’li İBB’nin İETT vurgununda yeni detaylar! Remzi Baka’ya ayda 181 milyon 5 yılda milyarlarca lira | Akçeli işler adrese teslim ihaleler
    Başkan Erdoğan’dan muhalefete borç tepkisi: SGK’yı batırmak bir CHP geleneği
    New Orleans’ı kana bulayan saldırganın iki farklı noktaya patlayıcı yerleştirdiği ortaya çıktı
    CANLI | Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’a son görev! İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Ahmet Selçuk İlkan’dan duygu dolu sözler
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu’da! Samimi kareler peş peşe geldi: Vatandaşlarla çay içip sohbet etti
    Lider 2025’te de sahnede! Galatasaray Göztepe’yi 2-1 yendi
    Trump’tan zoraki atama: PKK/YPG destekçisi Morgan Ortagus’u Ortadoğu ekibine aldı
    Fırtına derbide kayıp! Trabzonspor Samsunspor’a 2-1 yenildi
    TikTok’taki o akım can aldı! Üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı
    Başkan Erdoğan, Samsun’da açıkladı: Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler!
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a son görev... Mezarının başına gitti
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca’dan sonra o da gelecek
    Başkan Erdoğan’dan Samsun’da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi | Ordu’da Ferdi Tayfur şarkısıyla karşılandı
    Mourinho’dan büyük sürpriz! Hatay maçında o isimler sahada