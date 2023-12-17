Uzmanı uyardı: Erken menopoz adette gizli!

YÜKSEK TANSİYON BÖBREKLERE YÜK Yanlış beslenme alışkanlıkları, önce kronik hastalıklara ardından da organ kayıplarına yol açabiliyor. Prof. Dr. Onur Yaprak, dünyada organ nakli bekleyen sayısının her yıl yüzde 15 arttığını söylüyor. "Kötü beslenmenin yol açtığı karaciğerin yağlanmasıyla ortaya çıkan siroz sonucu organ nakline ihtiyaç arttı. Böbrek nakli ihtiyacının temel nedenlerine bakıldığında diyabet ve hipertansiyon olduğunu görüyoruz" diye konuşuyor.

KÖK HÜCREYLE İNSÜLİN TEDAVİSİ

TÜBİTAK MARTEK'te bulunan Stem- Bio Kordon Kanı, Hücre ve Doku Merkezi'nde kök hücre üretimi yaptıklarını ifade eden Klinik Danışmanı Prof. Dr. Alper Çelik, önemli açıklamalar yaptı:

Kök hücre uygulamasıyla insülin ihtiyacı büyük oranda ortadan kalkıyor. Kök hücre tedavisiyle birlikte artık vücudu yeterince insülin üretmeyen bu hastaların, vücutları tekrar insülin üretmeye başlıyor" dedi. StemBio Medikal Direktörü Doç. Dr. Durmuş Burğucu ise "Özellikle son 20 yılda kök hücre ve hücresel tedavilerde birçok hastalıkta ki bunlar yaşam süresiyle birlikte artan kronik hastalıklar olmak üzere hastalarımız bu alanda fayda görmekte" ifadelerini kullandı.



AYNI SAATTE UYUYUN!

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlerin yüzde 17'sinden fazlasının uyku sorunu yaşadığı açıklandı. Uyku Uzmanı Dr. Biquan, uykusuzluğun sebeplerini stres, anksiyete, ağrı, etraftaki hareketsizlik, gürültü ve hava sıcaklığı olarak sıraladı. Uyku sorunları için önerilerde bulundu: Yatmadan önce telefona sarılmayın. Her gün aynı saatte uyuyun. Yemek saatlerinizi değiştirmeyin.