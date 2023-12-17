Uzmanı uyardı: Erken menopoz adette gizli!

Menopoz dönemi, genellikle 45-55 yaş arasında yaşanıyor. Ancak erken menopoz 45 yaşından önce ve erken yumurtalık yetmezliği de 40 yaşından önce meydana geliyor. Erken menopoz, bilinenin aksine çoğumuzun tahmin ettiğinden daha sık görülüyor.
Menopoz dönemi, genellikle 45-55 yaş arasında yaşanıyor. Ancak erken menopoz 45 yaşından önce ve erken yumurtalık yetmezliği de 40 yaşından önce meydana geliyor. Erken menopoz, bilinenin aksine çoğumuzun tahmin ettiğinden daha sık görülüyor.
Dr. Mehmet Ceyhan, 100 kadından birinin 40 yaşından önce, 1000 kadından birinin 30 yaşından önce, hatta 10 bin kadından biri ise 20 yaşından önce menopoza girdiğini söylüyor. Erken menopozun belirtilerini anlatıyor: Hamilelik gibi başka bir neden olmaksızın en önemli belirtisi, adet dönemlerinin seyrekleşmesi, adet miktarının azalması veya tamamen durmasıdır. Diğer belirtiler arasında sıcak basması, gece terlemesi, uyku güçlüğü, düşük ruh hali, cinsel istekte azalma, vajinal kuruluk ile hafıza ve konsantrasyon sorunları yer alır.
SUSUZLUK HAFIZAYI SİLİYOR!
İnsan yaşamında hayati önem taşıyan su, hastalıklarla mücadelenin ilk adımını oluşturuyor. Diyetisyen Melda Demiröz, suyun vücuda olan faydalarını şöyle özetliyor:
BAĞIRSAK DOSTU: Su, bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Kabızlığı önler.
VÜCUDU TEMİZLER: Günde 2 litre su içmek, vücudu toksinlerden temizler. Böbrek taşlarının atılmasını kolaylaştırır.
KALBİ GÜÇLENDİRİR: Günde 2 litre su içmek kalp krizi riskini yüzde 41 azaltır. Beynimizin yüzde 85'i sudan oluşur. Susuzluk halinde hafıza sorunları ve konsantrasyon zorlukları görülür.
YÜKSEK TANSİYON BÖBREKLERE YÜK
Yanlış beslenme alışkanlıkları, önce kronik hastalıklara ardından da organ kayıplarına yol açabiliyor. Prof. Dr. Onur Yaprak, dünyada organ nakli bekleyen sayısının her yıl yüzde 15 arttığını söylüyor. "Kötü beslenmenin yol açtığı karaciğerin yağlanmasıyla ortaya çıkan siroz sonucu organ nakline ihtiyaç arttı. Böbrek nakli ihtiyacının temel nedenlerine bakıldığında diyabet ve hipertansiyon olduğunu görüyoruz" diye konuşuyor.
KÖK HÜCREYLE İNSÜLİN TEDAVİSİ
TÜBİTAK MARTEK'te bulunan Stem- Bio Kordon Kanı, Hücre ve Doku Merkezi'nde kök hücre üretimi yaptıklarını ifade eden Klinik Danışmanı Prof. Dr. Alper Çelik, önemli açıklamalar yaptı:
Kök hücre uygulamasıyla insülin ihtiyacı büyük oranda ortadan kalkıyor. Kök hücre tedavisiyle birlikte artık vücudu yeterince insülin üretmeyen bu hastaların, vücutları tekrar insülin üretmeye başlıyor" dedi. StemBio Medikal Direktörü Doç. Dr. Durmuş Burğucu ise "Özellikle son 20 yılda kök hücre ve hücresel tedavilerde birçok hastalıkta ki bunlar yaşam süresiyle birlikte artan kronik hastalıklar olmak üzere hastalarımız bu alanda fayda görmekte" ifadelerini kullandı.
AYNI SAATTE UYUYUN!
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlerin yüzde 17'sinden fazlasının uyku sorunu yaşadığı açıklandı. Uyku Uzmanı Dr. Biquan, uykusuzluğun sebeplerini stres, anksiyete, ağrı, etraftaki hareketsizlik, gürültü ve hava sıcaklığı olarak sıraladı. Uyku sorunları için önerilerde bulundu: Yatmadan önce telefona sarılmayın. Her gün aynı saatte uyuyun. Yemek saatlerinizi değiştirmeyin.