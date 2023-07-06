Uzmanı uyardı: Erkeklerin korkulu rüyası varikosel tedavi edilmezse kısırlığa yol açıyor!

Erkek cinsel organından meydana gelen hastalıklardan biri olan varikosel, testislerde ortaya çıkıyor. Varikosel, bu torbalarda bulunan toplardamarların genişlemesine deniyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taşkıran, varikoselin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler veriyor:
SPERM ANALİZİ ŞART
Varikosel nedeniyle kirli kan ters akımla testise geri dönmekte, testisler bir nevi kirli kanla da beslenmektedir. Varikosel, sperm sayısında azalma, hareket bozukluğu, fonksiyon kaybı ve sonuçta dölleme yeteneğinde azalma ile kısırlığa yol açabilir. Tedavisinden önce sperm analizi ve gerçekten sorun bulunuyorsa ameliyat önerilir. Ağrı için ameliyat olunmamalıdır. Cerrahi için en ideal yöntem mikrocerrahi varikoselektomi yöntemidir.
NÜKSETME İHTİMALİ AZ
Mikrocerrahi teknik ile sperm parametrelerinde düzelme ihtimali daha fazladır. Mikrocerrahi teknik ile doğal gebelik oluşma şansı daha yüksektir. Mikrocerrahi teknikte varikosel sorununun nüks etme ya da yetersiz ameliyat etme ihtimali çok daha azdır. Spermatik arter adı verilen atar damara zarar verme ihtimaline mikrocerrahi teknikte çok düşük bir ihtimaldir. Testiste atrofi denilen küçülme ya da organ kaybı ihtimali çok daha azdır. Lenfatik damarlar mikrocerrahi teknikte az zarar görür. Testis etrafında su toplanması ihtimali de daha azdır.
TÜP BEBEĞE GEÇİLEBİLİR
Araştırmalar göstermiştir ki mikrocerrahi ameliyat yöntemi sonrasında sperm parametrelerinde ilk yılda yüzde 80 hastada ciddi düzelme, ilk yılda yüzde 40, ikinci yılda yüzde 60 oranlarında spontan (doğal) gebelik sonuçları elde edilebilmektedir. Sperm değerleri istenilen seviyede düzelmemiş ise çift ile konuşularak tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerine her zaman geçilebilir. Varikosel ameliyatı sonrası yapılan tüp bebek işlemlerinde başarı oranları da daha fazla çıkmaktadır. Bu durum varikosel ameliyatının sperm DNA hasarını azaltması ile ilişkili bir durumdur. Her durumda varikosel ameliyatı hemen her şartlardan infertilite sorunu yaşayan erkekler için genel olarak faydaları bilimsel olarak gösterilmiş etkili bir tedavi yöntemidir.