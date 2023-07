Uzmanı uyardı: Erkeklerin korkulu rüyası varikosel tedavi edilmezse kısırlığa yol açıyor!

TÜP BEBEĞE GEÇİLEBİLİR

Araştırmalar göstermiştir ki mikrocerrahi ameliyat yöntemi sonrasında sperm parametrelerinde ilk yılda yüzde 80 hastada ciddi düzelme, ilk yılda yüzde 40, ikinci yılda yüzde 60 oranlarında spontan (doğal) gebelik sonuçları elde edilebilmektedir. Sperm değerleri istenilen seviyede düzelmemiş ise çift ile konuşularak tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerine her zaman geçilebilir. Varikosel ameliyatı sonrası yapılan tüp bebek işlemlerinde başarı oranları da daha fazla çıkmaktadır. Bu durum varikosel ameliyatının sperm DNA hasarını azaltması ile ilişkili bir durumdur. Her durumda varikosel ameliyatı hemen her şartlardan infertilite sorunu yaşayan erkekler için genel olarak faydaları bilimsel olarak gösterilmiş etkili bir tedavi yöntemidir.

