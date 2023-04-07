Uzmanı uyardı: Erkeklerde 30'lu yaşlara dikkat!

YAŞ EN BÜYÜK RİSK

İlerleyen yaş, vücuttaki hormon dengesini de bozuyor. Erkeklerde bu durum 30'lu yaşlardan sonra başlıyor. Bu yaştan itibaren erkeklerin testosteron seviyeleri azalıyor. Yaşlı erkeklerde yorgunluk, düşük testosteron seviyelerinin semptomlarından biri olabiliyor. Op. Dr. Ömer Fatih Çelik, "Otuzlu yaşların başlarından itibaren, erkeklerin testosteron seviyeleri doğal olarak azalmaya başlar. Yaşlandıkça, testosteron seviyesindeki düşüş çeşitli semptomlara neden olabilir. Bu semptomlar arasında cinsel isteksizlik, depresyon, yorgunluk, düşük kas kütlesi ve gücü, kemik yoğunluğu kaybı, anksiyete ve uyku bozuklukları yer alır. Testosteron tedavisinin faydaları, cinsel istek ve ereksiyon sorunlarını gidermek, daha iyi kemik yoğunluğu sağlamak, kas kütlesini artırmak ve güçlendirmek, yorgunluğu azaltmak, depresyonun semptomlarını hafifletmek, anksiyeteyi azaltmak" diyor.