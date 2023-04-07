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    Uzmanı uyardı: Erkeklerde 30'lu yaşlara dikkat!

    İlerleyen yaş, hormonları da vuruyor. 30’lu yaşlardan itibaren erkeklerde testosteron hormonu azalıyor. Uzman kontrolünde uygulanan tedaviler, şikayetleri azaltıyor.

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    Erkeklerde kritik

    Hormonlar, sağlıklı bir vücut için kritik önem taşıyor. Erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron, aşk hayatının yanı sıra kemik yoğunluğu, kas kütlesi gibi durumlarda da etkin rol oynuyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Fatih, eksilmesi durumunda erkeklerde anksiyete ve depresyona bile yol açan bu hormon hakkında bilgilendiriyor.

    YAŞ EN BÜYÜK RİSK
    İlerleyen yaş, vücuttaki hormon dengesini de bozuyor. Erkeklerde bu durum 30'lu yaşlardan sonra başlıyor. Bu yaştan itibaren erkeklerin testosteron seviyeleri azalıyor. Yaşlı erkeklerde yorgunluk, düşük testosteron seviyelerinin semptomlarından biri olabiliyor. Op. Dr. Ömer Fatih Çelik, "Otuzlu yaşların başlarından itibaren, erkeklerin testosteron seviyeleri doğal olarak azalmaya başlar. Yaşlandıkça, testosteron seviyesindeki düşüş çeşitli semptomlara neden olabilir. Bu semptomlar arasında cinsel isteksizlik, depresyon, yorgunluk, düşük kas kütlesi ve gücü, kemik yoğunluğu kaybı, anksiyete ve uyku bozuklukları yer alır. Testosteron tedavisinin faydaları, cinsel istek ve ereksiyon sorunlarını gidermek, daha iyi kemik yoğunluğu sağlamak, kas kütlesini artırmak ve güçlendirmek, yorgunluğu azaltmak, depresyonun semptomlarını hafifletmek, anksiyeteyi azaltmak" diyor.



    YAN ETKİLERE DİKKAT
    Yaşlı erkeklerde testosteron tedavisinin bazı zararlı etkileri olabiliyor. Bunlar arasında akne, şişkinlik, kırmızı kan hücrelerinde artış, prostat kanseri riskinde artış, uyku apnesi, semptomlarının kötüleşmesi ve kalp krizi riskinde artış yer alabiliyor. Bu nedenle, bir Üroloji Uzmanı'na başvurarak destek almak önem taşıyor.

        KİMLERE UYGULANIR?
        Testosteron tedavisi, hormon düzeyi normalin altında olan erkeğe uygulanıyor. Genellikle 65 yaşın üzerindeki erkeklerde görülen testosteron düşüklüğünden kaynaklanan semptomları gidermek için kullanılıyor. Testosteron seviyelerinin ölçülmesi ve testosteron tedavisinden en iyi şekilde yararlanmak için Üroloji Uzmanı'yla görüşmek gerekiyor. Sonuç olarak, yaşlı erkeklerde testosteron tedavisi, semptomları hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için etkili oluyor.

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        Haberler Sağlık Uzmanı uyardı: Erkeklerde 30'lu yaşlara dikkat!
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