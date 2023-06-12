Uzmanı uyardı: El uyuşması ciddi hastalıkların habercisi!

Bazı hastalıkların izi elde ortaya çıkıyor. Özellikle uyuşmalar en çok yakınılan durumların başında geliyor. Prof. Dr Cengiz Bahadır, bu rahatsızlıkla ilgili önemli bilgiler veriyor: El uyuşmalarının en sık sebebi bilek ve dirsekteki sinir sıkışmasıdır.

Ayrıca boyun fıtıklarında da farklı şekilde el ve kol uyuşmaları görülebilir. Bununla beraber el uyuşmaları tümörler, multipl skleroz gibi çok daha ciddi hastalıkların bulgusu olabilir. Karpal tünel sendromu en sık karşılaştığımız el uyuşması sebebi olup el parmaklarına giden sinirin bilek seviyesinde dar bir kanaldan geçerken sıkışması sonucu oluşur.

OMURİLİK TÜMÖRLERİ...

Kadınlarda erkeklere göre çok daha sık görülür. Dirsekte sinir sıkışmaları sıkça karşılaşılan durumlar olup daha çok dirseğini masaya dayayarak çalışanlarda görülür. Boyun fıtıkları da uyuşmalara yol açar. Genelde bir elin ilk üç parmağında uyuşma olur. Omurilik tümörleri, kistleri, transvers myelit, multipl skleroz da el uyuşması yapabilen çok ciddi hastalıkladır. Bu hastalarda elde uyuşma genelde devamlıdır. Çift elde birden olabilir. Şikayetler genelde gece gündüz ayırmaz, devamlıdır veya giderek kötüleşir.



ÖNCE FİZİK TEDAVİ HEKİMİNE

Prof. Bahadır hastalığın tanısı ve tedavisiyle ilgili olarak da şunları söylüyor: Eli uyuşan kişi öncelikle fizik tedavi uzmanına gitmelidir. El uyuşması olan hastadan ilk istenmesi gereken test Elektromyografidir (EMG). EMG testi sinirlere minik akımlar ve bazen kaslara akapunktur benzeri iğneler batırılarak yapılan bir testtir. Sinir sıkışması hafif veya orta düzeyde ise cerrahi gerekmez. El uyuşmalarının sebepleri çoğunlukla kolayca tedavi edilebilir hastalıklardır.

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