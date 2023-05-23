Uzmanı uyardı: Diyabet hastaları göz muayenelerini aksatmamalı!

Göz hastalıkları, kronik hastalıklarla da birleşen bu rahatsızlıklar, körlüğe zemin hazırlıyor. Doç. Dr. Selim Demir, özellikle şeker hastalığının yarattığı tehlikeye değiniyor. Diyabet hastalarının göz muayenelerini aksatmamaları gerektiğine dikkat çekiyor. "Tedavisi mümkünken, zamanında tedavi yapılması önemlidir. Görme bulanıklığı, gün içinde değişen görme kayıpları, iki göz arasında görme farklılığı ve önceden gördüğü netliği

artık göremiyor ise mutlaka doktora başvurulmalıdır" diyor.

Şeker hastalığı nedeniyle göz problemlerine daha sık rastlandığını belirterek sözlerine şöyle devam ediyor: Göze ait görme ile ilgili problemler, hastalığın erken dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Birçok hastamız hastalığın farkına varmadan görme kaybı ile bizlere gelmektedir. O nedenle dahiliye ve endokrin doktorlarına gitmelerini rica ediyoruz.





KELLİĞE ÇARE SARIMSAK

Günde 50-100 tel saç dökülmesi normal kabul ediliyor. Eğer bu sayıdan daha fazla dökülüyorsa durumun ciddiye alınması gerekiyor. Uzmanlar, saç dökülmesinin, genetik faktörler, deri problemleri, yanlış beslenme alışkanlıkları, vitamin eksikliği, hormonal sorunlar, bazı hastalıklar ve ilaçlar, kozmetik ürünler ve stresten kaynaklanabileceğini söylüyor. Dökülmeyi azaltacak ve saçları güçlendirecek besinleri şöyle sıralıyor:

ISPANAK, PAZI, ROKA: Demir içeriği yüksek bu besinler, saç dökülmesini önlüyor.

KARPUZ, ÇİLEK: C vitamininden zengin bu meyveler, saçın uğradığı zararı en aza indiriyor.

CEVİZ, FINDIK: İçerdikleri E vitamini ile saçları güçlendiriyor.



SARIMSAK: Saç derisini temizliyor. Dökülmeyi yavaşlatıyor.



KİVİYLE DİŞLER KESKİN

C vitamini deposu kivi, ağız kokusunu önler. Dişleri ve dişetlerini güçlendirir. Yoğurt, çürükleri önler. Maydanoz, ağız kokusunu iyileştirir. Yeşil çay ise kötü bakterileri temizler.



KALPLERİN ÇERİSİ

Vitamin ve liften zengin domates, kanserden korur. Günde 1 kase yenilen çeri domates, yaşa bağlı oluşan hasarları giderir. Sperm sayısını artırır. Akciğer ve kalbi korur.