Uzmanı uyardı: Çölyak hastalığının ailede bulunması riski artıyor!

Sağlıklı bir hayat için sağlıklı sindirime sahip olmak gerekiyor. Ancak bazı besinlere karşı yaşanan hassasiyetten kaynaklanan hastalıklar, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. İşte o hastalıkların başında, Çölyak geliyor. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi besinlerde bulunan glütenden kaynaklanan bu hastalıkta kalıcı alerji durumu gözlemleniyor. Kesin sebebi bilinmeyen bu ince bağırsak hastalığına karşı mutlaka tedbir almak gerekiyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ömer Faruk Yolcu, çocukların yanı sıra yetişkinlerde de görülen ve ömür boyu devam eden bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

ANNE SÜTÜ FAYDALI

Çölyak hastalığının ortaya çıkmasında, hem genetik hem de çevresel faktörler etkili oluyor. Beslenmede glüten nedeniyle buğday ve buğday ürünlerine yer verilmediği takdirde hastalığa bağlı şikayetler görülmüyor. Pirinç ve mısır bu hastaların tüketebileceği tahıl grubu besinler arasında yer alıyor. Yine çocukluktan itibaren anne sütünün uzun süre verilmesi, anne sütü verilirken ek gıdalara başlanması fayda sağlıyor. Viral enfeksiyonlar, sigara, gıda katkı maddeleri gibi çevresel faktörlerin hastalığın ortaya çıkmasında etkili olduğu biliniyor.

ŞİŞKİNLİK YAPAR

Genelde belirti vermeden ilerleyen Çölyak, anemi, yorgunluk, gaz ve karında şişkinlik, rahatsızlık, kemik erimesi, infertilite artık daha sık görülüyor. Çölyak hastalığının tanısı için özel kan tetkikleri yapılıyor. Bunlarda pozitiflik varsa, oniki parmak bağırsağından biyopsi alınıp değerlendiriliyor. Biyopside Çölyak hastalığı ile uyumlu değişiklikler saptandığında tanı konuluyor. Uzun süre tanı almayıp tedavi olmayan Çölyak hastalarında kemik erimesi, bağırsak lenfoması ve vitamin eksikliği gibi sağlık problemleri ortaya çıkıyor.



TEDAVİSİ ÖMÜR BOYU

Çölyak hastalığının tedavisi ömür boyu sürüyor. Yani hastaların ömür boyu glütensiz beslenmesi gerekiyor. Uzm. Dr. Yolcu, şöyle devam ediyor: Diyete uyulması ile yaşam kalitesi ve şikâyetleri düzelir. Bu diyet ömür boyu sürmelidir. Birinci derece akrabalarında çölyak olan, açıklanamayan ishal, şişkinlik, gaz şikâyetleri, açıklanmayan demir eksikliği anemisi olan kişilere çölyak testleri yapılmalıdır.