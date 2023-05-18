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    Uzmanı uyardı: Çocukta kusma tümöre işaret!

    Prof. Dr. Memet Özek, bulantı ile kusma, çocuklarda oluşan iyi ve kötü huylu beyin tümörlerinin en yaygın görülen belirtileri arasında yer aldığını söylüyor. İşte sizler için derlediğimiz 18 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Çocukta kusma tümöre işaret

    Beyin tümörleri, çocuklarda lösemilerden sonra en sık görülen tümörleri oluşturuyor. Çocukluk çağında gelişen her 6 tümörden 1'i beyinde yerleşiyor. Bu tümörlerin yüzde 52'si ilk 2-10 yaş, yüzde 42'si de 11-18 yaş arasında görülüyor.

    Bir yaş altında oluşan beyin tümörleri oranı ise yüzde 5.5 civarında seyrediyor. Prof. Dr. Memet Özek, bulantı ile kusma, çocuklarda oluşan iyi ve kötü huylu beyin tümörlerinin en yaygın görülen belirtileri arasında yer aldığını söylüyor. "En ideal tedavi cerrahi yöntemdir. Gerekirse radyoterapi ile kemoterapi yöntemleri uygulanıyor." diyor.



    DİYABET 'TETİK'LİYOR
    Tetik parmak hastalığı, parmakların bükülme hareketi esnasında kitlenmesi olarak tanımlanıyor. 45 yaşından sonra artan hastalık, daha çok kadınlarda görülüyor. Dr. Kadir Uzel, "Diyabet, romatoid artrit ve gut hastalığı bulunanlar, müzisyenler risk altındadır. Özellikle sabah uyanma sırasında parmakta sertlik, avuç içinde parmak tabanında ağrı ve şişlik, parmak hareketleri sırasında ağrı ve atlama hissi en sık görülen belirtilerdir. Parmakları zorlayıcı hareketlerden uzak durmak gerekiyor" diyor.

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    Haberler Sağlık Uzmanı uyardı: Çocukta kusma tümöre işaret!
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