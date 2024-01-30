Uzmanı uyardı: Çikolata kistine karşı atlanmaması gereken 10 önemli sinyal

Halk arasında ' çikolata kisti ' olarak bilinen endometriozis, rahmin iç zar tabakasında bulunması gereken hücrelerin yumurtalıklar olmak üzere rahim dışında herhangi bir bölgeye yerleşmeleri olarak tanımlanıyor. Her 10 kadından 1'inde görülen endometriozis, 18-45 yaş grubundaki kadınları tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Cihan Kaya, endometriozisin atlanmaması gereken 10 sinyalini anlatıyor:

2- İLİŞKİDE AĞRI: Bu ağrı bölgedeki sinirlerin tutulumu ve organ anatomisinin bozulması sonucu oluşuyor. Özellikle iki taraflı kisti olan hastalarda ağrı şikayetine daha sık rastlanıyor. 3- SAĞ OMUZA VURAN AĞRI, NEFES ALAMAMA: Diyafram ya da akciğer tutulumunda yine adet dönemlerinde sağ omuza vuran ağrı, kanamalı kusma ve akciğerlerde sönmeye bağlı nefes alamama gibi belirtiler de endometriozise işaret edebiliyor.





4- BAĞIRSAKTAKİ DEĞİŞİMLER: Kist, sadece yumurtalıkları değil karın içerisindeki çevre organları da tutabiliyor. Bağırsak yüzeylerinde de endometriozis odakları görülebiliyor.



5- İDRAR YAPARKEN SANCI: Bu kistler, ağrılı, kanlı idrara yol açıyor. Ayrıca sık sık idrara çıkmaya da neden oluyor.



6- BEL-BACAK AĞRISI: Endometriozis alt karın boşluğunu yoğun biçimde saran kas tabakasını, bu bölgedeki lifleri ve sinirleri tutabiliyor. Bu tutulumlar hastalarda bel ağrısı, bacak bacak üstüne atamama, bacak arkasında ağrı ve alt karın bölgesinde kramp şeklinde şikayetlere neden olabiliyor.



7- YOĞUN KANAMA: KİSTİN sadece rahmin dışındaki organları değil, rahmin kas tabakasını tutmasına tıp literatüründe adenomiyozis deniyor. Çikolata kisti olan her üç kadından 1'inde görülüyor. Bu tablo ağrılı, düzensiz ve uzamış adet kanamalarına neden oluyor.



8- İNFERTİLİTE: İki taraflı yumurtalıkların tutulması halinde yumurta sayısı azalabiliyor. Bunun dışında tüplerin tıkanması ya da rahmin tutulması embriyo için olumsuz bir ortam oluşturarak kendiliğinden gebe kalma şansını 3'te bir oranında azaltabiliyor.

9- KRONİK YORGUNLUK: Migren, fibromiyalji gibi hastalıklarla birlikte görülebilen endometriozis, yorgunluk, isteksizlik, baş ağrısı ve kas kramplarına yol açabiliyor.



10- KESİ YERLERİNDE ŞİŞLİKLER: Özellikle eski ameliyat kesi yerlerinde (sezaryen ya da normal doğum kesi yerleri) adet dönemlerinde ele gelen şişlikler cilt altına yerleşen endometriozisin habercisi olabiliyor.