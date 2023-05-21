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    Uzmanı uyardı: Benler cilt kanserinin habercisi!

    Zaman içinde büyüyen, rengi ve şekli değişen benler, cilt kanserinin habercisi olabiliyor. İşte sizler için derlediğimiz 21 Mayıs tarihli sağlık haberleri...

    ’Ben’ce tehlikeli

    Yaz mevsimine sayılı günler kala, güneş kendini iyice hissettiriyor. Bu durum özellikle 'ben'lere karşı risk yaratıyor. Dr. Rahime Kaşıkaralar, zararlı UV ışınlarına maruz kalmasının özellikle cilt için tehlikeli olduğunu hatta cilt kanserine davetiye çıkarttığını belirtiyor. "Benlerinizi kontrol ettirmek, kanserli benlerin erken evrede tespit edilmesine yardımcı olabilir ve hayat kurtarabilir" uyarısında bulunuyor. Genellikle 3-5 mm büyüklüğünde kahverengi ya da siyah renkte olan benler, ergenlik, hamilelik vb. hormonal değişim dönemlerinde artıyor. Benlerin dönemsel olarak büyümeleri ya da renk değiştirmeleri olağan olabilse de istenmeyen rahatsızlıkların habercisi de olabiliyor.

    YAZIN GÖLGEDE KALIN
    Ben takibi ile cilt kanseri veya diğer cilt problemleri erken dönemde teşhis edilerek tedavi daha etkin yürütülebiliyor. Güneş ışınları, cilt kanseri riskini artırabiliyor. Yaz aylarında güneşe çıkmadan önce koruyucu kıyafetler giyerek, şapka takarak, güneş kremi kullanarak ve gölgelik alanlarda kalarak korunabilirsiniz.



    DÜZENLİ UYU MİGRENİ UNUT
    Migren ağrısı, hayatı hatta sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle yaz aylarında migren ataklarında da artış görülüyor. Dr. Ayça Gül Sun, migren ağrısının 4 saat ile 3 gün arasında sürebileceğini belirtiyor. Migren ataklarından kurtulmanın yollarını sıralıyor:
    Aç ve susuz kalmayın: Her sabah kahvaltı yapın. Öğün atlamayın. Her gün en az 2 litre su için.
    Düzenli uyuyun: Kaliteli uyku, migren ataklarını azaltır. Uyumadan önce çay ve kahve gibi içeceklerden uzak durun.
    Adet dönemine dikkat: Migren atakları, adet dönemlerinde sık görülüyor. Bu nedenle hastaların adet döngülerini düzenli takip etmesi gerekiyor.



        KEFİR İÇİN!
        Sağlıklı bir hayat için sağlıklı besinleri tüketmek gerekiyor. İçeriğinde maya ve bakteri bulunan fermente edilmiş süt ürünü olan kefir, şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş, B1, B12, ve K2 vitamini, kalsiyum, magnezyum, biotin, folik asit içeren kefirin faydalarını sıralıyor:
        - Probiyotik etkisiyle bağırsakları güçlendirir.
        - Anti alerjendir. Gıda alerjilerinin yanı sıra astım gibi hastalar açısından da etkilidir.
        - Kanserle savaşır. DNA hasarlarını gidererek meme, kolon, gastrik ve lösemi gibi kanser türlerini önler.
        - Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
        - Kan şekerini düşürür.
        - Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Kabızlığa karşı birebirdir.
        - İçerdiği magnezyum sayesinde kas kasılmasını önler.
        - B12 ve B grubu vitaminler içerdiğinden kansızlığı önler.
        - Kemik ve diş sağlığını korur.
        - kaynağı olan kefir saçları korur



        KOLESTORELE FISTIK GİBİ ÇÖZÜM
        Damarları genişleten Antep fıstığı, kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kilo almayı önler ve vücuda enerji verir. Kan şekerini dengeler.

        ÇÖREK OTU GENÇLİK İKSİRİ
        Enfeksiyonla mücadele eden çörek otu, öksürüğü keser. İdrar solu hastalıklarına iyi gelir. Kan şekerini dengeler. Kalp krizi ve felç riskini azaltır.

        FESLEĞEN MİDEYİ KORUR
        Güzel kokulu fesleğen, mide bulantısı ve hazımsızlığı iyileştirir. Reflüyü azaltır. Sindirimi hızlandırır. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı azaltır.

        AYRANLA BASENLERE ELVEDA
        Fazla kilolar, bel, basen ve kalçalarda birikiyor. Bu durum, tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bel kalınlığının kadınlarda 80 cm erkeklerde 94 santim üstü, risk grubuna giriyor. Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, kalp krizi riskini artıran bel çevresi kalınlığıyla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. İnce ve fit bir görünüme kavuşmak için öncelikle kuru baklagil tüketilmesini öneren Dyt. Sehlikoğlu, her gün 1 avuç kuru yemiş yenmesini de tavsiye ediyor. Ara öğünlerde tüketilen sütyoğurt- ayran gibi probiyotiklerin uzun süre tok tuttuğunu vurguluyor. "Uyumadan en az 3 saat önce 1 kase yoğurdu kaymaksız olmak koşulu ile yiyip günlük beslenmenizi sonlandırın. Bu sizin sabaha kadar tok kalmanıza yardımcı olacak" diyor.


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