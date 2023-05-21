Uzmanı uyardı: Benler cilt kanserinin habercisi!





KOLESTORELE FISTIK GİBİ ÇÖZÜM

Damarları genişleten Antep fıstığı, kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kilo almayı önler ve vücuda enerji verir. Kan şekerini dengeler.

ÇÖREK OTU GENÇLİK İKSİRİ

Enfeksiyonla mücadele eden çörek otu, öksürüğü keser. İdrar solu hastalıklarına iyi gelir. Kan şekerini dengeler. Kalp krizi ve felç riskini azaltır.



FESLEĞEN MİDEYİ KORUR

Güzel kokulu fesleğen, mide bulantısı ve hazımsızlığı iyileştirir. Reflüyü azaltır. Sindirimi hızlandırır. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı azaltır.

AYRANLA BASENLERE ELVEDA

Fazla kilolar, bel, basen ve kalçalarda birikiyor. Bu durum, tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bel kalınlığının kadınlarda 80 cm erkeklerde 94 santim üstü, risk grubuna giriyor. Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, kalp krizi riskini artıran bel çevresi kalınlığıyla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. İnce ve fit bir görünüme kavuşmak için öncelikle kuru baklagil tüketilmesini öneren Dyt. Sehlikoğlu, her gün 1 avuç kuru yemiş yenmesini de tavsiye ediyor. Ara öğünlerde tüketilen sütyoğurt- ayran gibi probiyotiklerin uzun süre tok tuttuğunu vurguluyor. "Uyumadan en az 3 saat önce 1 kase yoğurdu kaymaksız olmak koşulu ile yiyip günlük beslenmenizi sonlandırın. Bu sizin sabaha kadar tok kalmanıza yardımcı olacak" diyor.



