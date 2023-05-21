Uzmanı uyardı: Benler cilt kanserinin habercisi!

Yaz mevsimine sayılı günler kala, güneş kendini iyice hissettiriyor. Bu durum özellikle 'ben'lere karşı risk yaratıyor. Dr. Rahime Kaşıkaralar, zararlı UV ışınlarına maruz kalmasının özellikle cilt için tehlikeli olduğunu hatta cilt kanserine davetiye çıkarttığını belirtiyor. "Benlerinizi kontrol ettirmek, kanserli benlerin erken evrede tespit edilmesine yardımcı olabilir ve hayat kurtarabilir" uyarısında bulunuyor. Genellikle 3-5 mm büyüklüğünde kahverengi ya da siyah renkte olan benler, ergenlik, hamilelik vb. hormonal değişim dönemlerinde artıyor. Benlerin dönemsel olarak büyümeleri ya da renk değiştirmeleri olağan olabilse de istenmeyen rahatsızlıkların habercisi de olabiliyor.
YAZIN GÖLGEDE KALIN
Ben takibi ile cilt kanseri veya diğer cilt problemleri erken dönemde teşhis edilerek tedavi daha etkin yürütülebiliyor. Güneş ışınları, cilt kanseri riskini artırabiliyor. Yaz aylarında güneşe çıkmadan önce koruyucu kıyafetler giyerek, şapka takarak, güneş kremi kullanarak ve gölgelik alanlarda kalarak korunabilirsiniz.
DÜZENLİ UYU MİGRENİ UNUT
Migren ağrısı, hayatı hatta sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle yaz aylarında migren ataklarında da artış görülüyor. Dr. Ayça Gül Sun, migren ağrısının 4 saat ile 3 gün arasında sürebileceğini belirtiyor. Migren ataklarından kurtulmanın yollarını sıralıyor:
Aç ve susuz kalmayın: Her sabah kahvaltı yapın. Öğün atlamayın. Her gün en az 2 litre su için.
Düzenli uyuyun: Kaliteli uyku, migren ataklarını azaltır. Uyumadan önce çay ve kahve gibi içeceklerden uzak durun.
Adet dönemine dikkat: Migren atakları, adet dönemlerinde sık görülüyor. Bu nedenle hastaların adet döngülerini düzenli takip etmesi gerekiyor.