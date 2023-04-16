Uzmanı uyardı: Baş dönmesi, denge sorunu ve kulak çınlaması gibi belirtiler varsa dikkat!





KONTROL VE TAKİP ŞART

Vertigo sendromunda bulantı, kusma, terleme ve solgunluk, çoğunlukla baş dönmesi, dengesizlik durumuna eşlik ediyor. Hastanın muayenesinde nistagmus ve ataksi tespit edilebiliyor, ek muayene bulguları saptanıyor. Bu tür hastaların değerlendirilmesinde ayrıntılı nörooftalmolojik ve nörootolojik muayene ve gerekirse düşünülen hastalığa uygun tetkikler yapılması gerekiyor. İyi bir öykü alma ile benign paroksismal pozisyonel Vertigo, Meniere hastalığı, vestibüler nörit ve vestibüler migren ayırıcı tanıları yapılabiliyor.

STRESLE VEDALAŞIN

Tedavide asıl önemli olan nedenin bulunmasıdır.Vertigo tedavisi 4 aşamada yapılır:

1. Tetikleyici faktörlerin ortadan kaldırılması (stres, alkol, sigara, kafein, tuz vb.)

2. Tetikleyici pozisyondan kaçınma

3. İlaç tedavisi ve denge egzersizleri

4. Orta kulağa ya da beyinde saptanan lezyona yönelik cerrahi tedavi



TANI NASIL KONUR?

Baş dönmesi şikayeti ile hekime başvuran hastaya kulak muayenesi ve nörolojik muayene yapılarak sorunun kulakta mı yoksa beyinde mi olduğu ile ilgili fikir edinmeye çalışılır. İşitme testi, iç kulakla ilgili denge testi, Beyin elektrosu (EEG), Tomografi veya MR incelemeleri yapılabilir.