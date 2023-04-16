Uzmanı uyardı: Baş dönmesi, denge sorunu ve kulak çınlaması gibi belirtiler varsa dikkat!

Nörolojik hastalıklar, yaşam kalitesini düşürüyor. Zaman zaman hayatı tehdit ediyor. En sık görülen sinir sistemi hastalıklarının başında vertigo geliyor. Vücudun denge sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya çıkar ve halk arasında baş dönmesi belirtisi ile biliniyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Nurettin Varolgüneş, önemli bilgiler paylaşıyor:
DUYMA KAYBI OLUR
Vertigo, toplumda her 100 kişiden 3'ünde görülüyor. En yaygın şikayetleri arasında baş dönmesi ve iç kulaktaki denge sisteminde ortaya çıkan bir sorunlar bulunuyor. Ancak her baş dönmesi de vertigo anlamına gelmiyor. Vertigo hastalığının kulak çınlaması, işitme azlığı, bulantı, kusma gibi başka belirtileri de bulunuyor. Vertigo, sağ ve sol denge sinirlerinin beyinin alt kısmında bulunan ve beynin çok küçük bir bölümü olan beyin sapındaki çekirdekleri içerisinde yer alan sinir hücrelerinin aktivitesindeki düzensizlik nedeniyle ortaya çıkıyor.
KONTROL VE TAKİP ŞART
Vertigo sendromunda bulantı, kusma, terleme ve solgunluk, çoğunlukla baş dönmesi, dengesizlik durumuna eşlik ediyor. Hastanın muayenesinde nistagmus ve ataksi tespit edilebiliyor, ek muayene bulguları saptanıyor. Bu tür hastaların değerlendirilmesinde ayrıntılı nörooftalmolojik ve nörootolojik muayene ve gerekirse düşünülen hastalığa uygun tetkikler yapılması gerekiyor. İyi bir öykü alma ile benign paroksismal pozisyonel Vertigo, Meniere hastalığı, vestibüler nörit ve vestibüler migren ayırıcı tanıları yapılabiliyor.
STRESLE VEDALAŞIN
Tedavide asıl önemli olan nedenin bulunmasıdır.Vertigo tedavisi 4 aşamada yapılır:
1. Tetikleyici faktörlerin ortadan kaldırılması (stres, alkol, sigara, kafein, tuz vb.)
2. Tetikleyici pozisyondan kaçınma
3. İlaç tedavisi ve denge egzersizleri
4. Orta kulağa ya da beyinde saptanan lezyona yönelik cerrahi tedavi
TANI NASIL KONUR?
Baş dönmesi şikayeti ile hekime başvuran hastaya kulak muayenesi ve nörolojik muayene yapılarak sorunun kulakta mı yoksa beyinde mi olduğu ile ilgili fikir edinmeye çalışılır. İşitme testi, iç kulakla ilgili denge testi, Beyin elektrosu (EEG), Tomografi veya MR incelemeleri yapılabilir.