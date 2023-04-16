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    Uzmanı uyardı: Baş dönmesi, denge sorunu ve kulak çınlaması gibi belirtiler varsa dikkat!

    Baş dönmesi, denge sorunu ve kulak çınlaması. Tüm bunlar vertigonun belirtileri arasında yer alıyor. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalıkta doğru kontrol ve tedavi önem taşıyor.

    Vertigo kulakları çınlatır

    Nörolojik hastalıklar, yaşam kalitesini düşürüyor. Zaman zaman hayatı tehdit ediyor. En sık görülen sinir sistemi hastalıklarının başında vertigo geliyor. Vücudun denge sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya çıkar ve halk arasında baş dönmesi belirtisi ile biliniyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Nurettin Varolgüneş, önemli bilgiler paylaşıyor:

    DUYMA KAYBI OLUR
    Vertigo, toplumda her 100 kişiden 3'ünde görülüyor. En yaygın şikayetleri arasında baş dönmesi ve iç kulaktaki denge sisteminde ortaya çıkan bir sorunlar bulunuyor. Ancak her baş dönmesi de vertigo anlamına gelmiyor. Vertigo hastalığının kulak çınlaması, işitme azlığı, bulantı, kusma gibi başka belirtileri de bulunuyor. Vertigo, sağ ve sol denge sinirlerinin beyinin alt kısmında bulunan ve beynin çok küçük bir bölümü olan beyin sapındaki çekirdekleri içerisinde yer alan sinir hücrelerinin aktivitesindeki düzensizlik nedeniyle ortaya çıkıyor.



    KONTROL VE TAKİP ŞART
    Vertigo sendromunda bulantı, kusma, terleme ve solgunluk, çoğunlukla baş dönmesi, dengesizlik durumuna eşlik ediyor. Hastanın muayenesinde nistagmus ve ataksi tespit edilebiliyor, ek muayene bulguları saptanıyor. Bu tür hastaların değerlendirilmesinde ayrıntılı nörooftalmolojik ve nörootolojik muayene ve gerekirse düşünülen hastalığa uygun tetkikler yapılması gerekiyor. İyi bir öykü alma ile benign paroksismal pozisyonel Vertigo, Meniere hastalığı, vestibüler nörit ve vestibüler migren ayırıcı tanıları yapılabiliyor.

    STRESLE VEDALAŞIN
    Tedavide asıl önemli olan nedenin bulunmasıdır.Vertigo tedavisi 4 aşamada yapılır:

    1. Tetikleyici faktörlerin ortadan kaldırılması (stres, alkol, sigara, kafein, tuz vb.)

    2. Tetikleyici pozisyondan kaçınma

    3. İlaç tedavisi ve denge egzersizleri

    4. Orta kulağa ya da beyinde saptanan lezyona yönelik cerrahi tedavi

    TANI NASIL KONUR?
    Baş dönmesi şikayeti ile hekime başvuran hastaya kulak muayenesi ve nörolojik muayene yapılarak sorunun kulakta mı yoksa beyinde mi olduğu ile ilgili fikir edinmeye çalışılır. İşitme testi, iç kulakla ilgili denge testi, Beyin elektrosu (EEG), Tomografi veya MR incelemeleri yapılabilir.



        BOL BOL SU İÇİN
        Vertigo'dan korunmak için stresten uzak durmak ve bağışıklığı güçlendirmek gerekiyor. Bol su içmek vücutta tuz dengesini sağlıyor. Bu da hastalığın neden olduğu şikayetleri azaltıyor. Spor yapmak da yaşam kalitesini yükseltiyor.

        SAĞLIĞA MAŞ MAŞ!
        Bol lifli maş fasulyesi kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizi ve felç riskini azaltır. Tansiyonu dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar. Kabızlığı önler.



        İKİ GÖZÜM YEŞİL SOĞAN
        Vücudu toksinlerden temizleyen yeşil soğan, kas ve kemik sistemini destekler. Balgam söktürücüdür. Göz sağlığını korur. Kolesterolü ve kan şekerini dengeler.



            KEMİK SUYU GENÇLİK UMUDU
            İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemik suyu şifa dağıtır. Kemikleri güçlendirir. Uykusuzluk ve yorgunluğu alır. Cilt tokuşunu besler. Kırışıklıkları azaltır. Kasları güçlendirir. Eklem ağrısını keser.

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            Haberler Sağlık Uzmanı uyardı: Baş dönmesi, denge sorunu ve kulak çınlaması gibi belirtiler varsa dikkat!
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