Uzmanı uyardı: Ani kilo kaybı ve şişkinlik pankreas kanserine işaret!

Çağın vebası kanser, cana kast ediyor. Özellikle pankreas kanseri, en öldürücü türü olarak biliniyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Kağan Gökakın, bu hastalık nedeniyle dünyada her yıl 250 bin kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Alınması gereken tedbirleri ve tedavi yöntemlerini sıralıyor...





SİNDİRİMİ DESTEKLER

Pankreasın vücudumuz metabolizması için büyük önem taşıyor. Midenin arka tarafında bulunan bir salgı organı olan pankreas hem sindirim için gerekli enzimleri üretiyor hem de kan şekerinin düzenlenmesi için önemli hormonlar üretiyor. Hızlı ilerleyen ve geç teşhis edilen pankreas kanserinin görülmesinde genetik faktörler etkili oluyor. Genellikle ilk evrelerde belirti vermeyen bu hastalık ilerleyen evrelerde mide şişkinliği, karın-sırt ağrısı, ani kilo kaybı gibi şikayetlere neden oluyor. Ancak genellikle başka hastalıklarla karıştırıldığından şikayetler önemsenmiyor. Bu durum, kanserin geç tespit edilmesine neden oluyor.