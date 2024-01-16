Uzmanı tik bozukluğu ile ilgili bilinmeyenleri anlattı

Tik bozukluğu, tekrarlayıcı, istemsiz ve ani hareketler ya da vokal seslerle karakterize olan nörolojik bir durumu olarak tanımlanıyor. Genellikle erken yaşlarda başlıyor. Aile, Çift ve Evlilik Terapisti Anila Çelik, tikle ilgili bilinmeyenleri anlatıyor:
Çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Motor tikler, istemsiz vücut hareketlerini içerir (örneğin, göz kırpma, baş hareketleri, omuz silkme gibi). Vokal tikler ise istemsiz sesleri içerebilir (örneğin, öksürme, boğaz temizleme, tekrarlayıcı kelimeler söyleme gibi). Bazı çocuklarda, hem motor hem de vokal tikler bir arada olur. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel, nörolojik ve psikolojik faktörlerin bir kombinasyonu rol oynar. Stres, anksiyete ve yorgunluk gibi durumlar kötüleştirebilir.
KADINLARDA AŞK ÇABUK BİTİYOR
ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi'nin araştırmasında, farklı sürelerdir birlikte olan 3 bin 867 yetişkinin ilişkileri incelendi. Çalışmada, katılımcılardan ilişkilerine dair duygu ve düşüncelerini 10 gün boyunca yarım saatlik aralarla not etmeleri istendi. Buna göre partnerlerine başından beri "çok aşık olduğunu" söyleyen kadınların, bu duyguyu zaman içinde kaybetme oranı yüzde 80 olarak belirlendi. Erkeklerdeyse bu düşüş yaklaşık yüzde 30 oranında tespit edildi. Uzmanlar, "Aşkı kurtarmak için var olan sorunu bulun, sorunu çözmek için alabileceğiniz inisiyatifleri değerlendirin" diyor.