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Uzmanı tik bozukluğu ile ilgili bilinmeyenleri anlattı

Tik bozukluğu, tekrarlayıcı, istemsiz ve ani hareketler ya da vokal seslerle karakterize olan nörolojik bir durumu olarak tanımlanıyor. İşte sizler için derlediğimiz 16 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ocak 2024 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:03
Uzmanı tik bozukluğu ile ilgili bilinmeyenleri anlattı

Tik bozukluğu, tekrarlayıcı, istemsiz ve ani hareketler ya da vokal seslerle karakterize olan nörolojik bir durumu olarak tanımlanıyor. Genellikle erken yaşlarda başlıyor. Aile, Çift ve Evlilik Terapisti Anila Çelik, tikle ilgili bilinmeyenleri anlatıyor:

Çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Motor tikler, istemsiz vücut hareketlerini içerir (örneğin, göz kırpma, baş hareketleri, omuz silkme gibi). Vokal tikler ise istemsiz sesleri içerebilir (örneğin, öksürme, boğaz temizleme, tekrarlayıcı kelimeler söyleme gibi). Bazı çocuklarda, hem motor hem de vokal tikler bir arada olur. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel, nörolojik ve psikolojik faktörlerin bir kombinasyonu rol oynar. Stres, anksiyete ve yorgunluk gibi durumlar kötüleştirebilir.



KADINLARDA AŞK ÇABUK BİTİYOR
ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi'nin araştırmasında, farklı sürelerdir birlikte olan 3 bin 867 yetişkinin ilişkileri incelendi. Çalışmada, katılımcılardan ilişkilerine dair duygu ve düşüncelerini 10 gün boyunca yarım saatlik aralarla not etmeleri istendi. Buna göre partnerlerine başından beri "çok aşık olduğunu" söyleyen kadınların, bu duyguyu zaman içinde kaybetme oranı yüzde 80 olarak belirlendi. Erkeklerdeyse bu düşüş yaklaşık yüzde 30 oranında tespit edildi. Uzmanlar, "Aşkı kurtarmak için var olan sorunu bulun, sorunu çözmek için alabileceğiniz inisiyatifleri değerlendirin" diyor.



KEMİKLERİN ANAHTARI YEŞİL ALANLARDA
Belçika'da yapılan araştırmaya göre yeşil alanlarda bol vakit geçiren çocuklarda ileride kemik erimesi sorununun çok daha az görüldüğü belirlendi. Bilim insanları, "yeşil alangüçlü kemik" bağlantısının büyük ölçüde yüksek fiziksel aktiviteden kaynaklandığını söyledi. Araştırma ekibinden Hasselt Üniversitesi Prof. Dr. Tim Nawrot, "Çocuklukta güçlü kemik yapısına sahip olmak yetişkinlikte de kapasiteyi artırıyor. Şehir plancılarının yeşil alanlara önem vermesi bu açıdan da uzun vadeli faydalar sağlayacaktır" dedi. Daha önce yapılan araştırmalarda parklarda vakit geçiren çocukların daha yüksek IQ'ye sahip olduğu, kilo ve tansiyon problemlerini daha az yaşadığı belirlenmişti.

YAŞLANMA GECİKTİRİLEBİLİR
ABD Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan yeni bir araştırma, beyin ve vücudun yağ tabakası arasındaki bir iletişim kanalının tüm vücuttaki enerji üretimi için kritik rol üstlendiğini ortaya çıkardı. Fareler üzerinde yapılan araştırmaya göre bir geri besleme döngüsü şeklinde çalışan bu iletişim kanalındaki bozulmanın ileri yaşlarda görülen sağlık problemlerinin sebeplerinden birini oluşturduğu açıklandı. Gelecekte yapılacak bazı müdahalelerle bu geri besleme döngüsünün uzatılmasının yaşlanmayı da yavaşlatabileceği belirtildi.

SÜT VAZGEÇİLMEZİ
Büyümeyi ve gelişmeyi sağlayan süt, vücuda güç verir. Kemikleri sağlamlaştırır. Kemik erimesini önlemeye yardımcıdır. Mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücuda direnç verir. Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engeller. Beynin ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Vücudumuzda ödeme neden olan sıvıların toplanmasını engeller. İshalin geçmesinde faydalıdır. Mide rahatsızlıklarına çaredir. Saçın uzamasında önemli bir etkisi vardır. Tırnakların sağlam bir şekilde uzaması için faydalıdır. Diş çürümelerine oldukça iyi gelir.

AYVAYLA CİLDİNİZ PARLASIN
Sevilen meyvelerden ayva, böbrek taşı oluşumunu engeller. Ağrıları azaltır. Öksürüğe iyi gelir. Çayı veya suyu cilt yaraları, akne tedavisinde kullanılabilir.

BEYİN İÇİN MANTAR YİYİN
Mantar, kolesterolün düşürülmesini sağlar. Kalp sağlığını artırır. Genç kalmaya yardımcı olur. Beyninizi korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

ZEYTİN YE UNUTMA
Zeytin, kilo vermeye yardımcı olur. Saçlarda ve cilt sağlığında düzelme sağlar. Alerjilere karşıdır. Doğurganlığı artırır. Kan pıhtısını önler. Alzheimer hastalığının etkisini azaltır.

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