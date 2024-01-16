Uzmanı tik bozukluğu ile ilgili bilinmeyenleri anlattı





KEMİKLERİN ANAHTARI YEŞİL ALANLARDA

Belçika'da yapılan araştırmaya göre yeşil alanlarda bol vakit geçiren çocuklarda ileride kemik erimesi sorununun çok daha az görüldüğü belirlendi. Bilim insanları, "yeşil alangüçlü kemik" bağlantısının büyük ölçüde yüksek fiziksel aktiviteden kaynaklandığını söyledi. Araştırma ekibinden Hasselt Üniversitesi Prof. Dr. Tim Nawrot, "Çocuklukta güçlü kemik yapısına sahip olmak yetişkinlikte de kapasiteyi artırıyor. Şehir plancılarının yeşil alanlara önem vermesi bu açıdan da uzun vadeli faydalar sağlayacaktır" dedi. Daha önce yapılan araştırmalarda parklarda vakit geçiren çocukların daha yüksek IQ'ye sahip olduğu, kilo ve tansiyon problemlerini daha az yaşadığı belirlenmişti.



YAŞLANMA GECİKTİRİLEBİLİR

ABD Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan yeni bir araştırma, beyin ve vücudun yağ tabakası arasındaki bir iletişim kanalının tüm vücuttaki enerji üretimi için kritik rol üstlendiğini ortaya çıkardı. Fareler üzerinde yapılan araştırmaya göre bir geri besleme döngüsü şeklinde çalışan bu iletişim kanalındaki bozulmanın ileri yaşlarda görülen sağlık problemlerinin sebeplerinden birini oluşturduğu açıklandı. Gelecekte yapılacak bazı müdahalelerle bu geri besleme döngüsünün uzatılmasının yaşlanmayı da yavaşlatabileceği belirtildi.



SÜT VAZGEÇİLMEZİ

Büyümeyi ve gelişmeyi sağlayan süt, vücuda güç verir. Kemikleri sağlamlaştırır. Kemik erimesini önlemeye yardımcıdır. Mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücuda direnç verir. Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engeller. Beynin ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Vücudumuzda ödeme neden olan sıvıların toplanmasını engeller. İshalin geçmesinde faydalıdır. Mide rahatsızlıklarına çaredir. Saçın uzamasında önemli bir etkisi vardır. Tırnakların sağlam bir şekilde uzaması için faydalıdır. Diş çürümelerine oldukça iyi gelir.



AYVAYLA CİLDİNİZ PARLASIN

Sevilen meyvelerden ayva, böbrek taşı oluşumunu engeller. Ağrıları azaltır. Öksürüğe iyi gelir. Çayı veya suyu cilt yaraları, akne tedavisinde kullanılabilir.



BEYİN İÇİN MANTAR YİYİN

Mantar, kolesterolün düşürülmesini sağlar. Kalp sağlığını artırır. Genç kalmaya yardımcı olur. Beyninizi korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir.



ZEYTİN YE UNUTMA

Zeytin, kilo vermeye yardımcı olur. Saçlarda ve cilt sağlığında düzelme sağlar. Alerjilere karşıdır. Doğurganlığı artırır. Kan pıhtısını önler. Alzheimer hastalığının etkisini azaltır.

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