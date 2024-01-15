Uzmanı uyardı: İşte Üçlü salgının belirtileri ve alınması gereken önlemler

Tripledemik yani üçlü virüs salgın, Covid- 19, RSV ve İnfluenza virüslerinin aynı anda neden olduğu durum olarak tanımlanıyor. Yaygın görülüyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, hastane acillerinde enfeksiyon, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz polikliniklerinde çok yoğun hasta birikiminin olduğunu söylüyor. Üçlü salgının belirtilerini, tedavileri ve alınması gereken önlemleri anlatıyor:





BELİRTİLER BENZİYOR

Bağışıklık sistemimizin virüsleri unutması bu duruma neden oluyor. Aşı olan ya da Covid geçirenlerin de buna karşı bağışıklığı zayıf olduğu için herkeste görülüyor. Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklar 65 yaşın üstündekiler daha ağır geçiriyor. 70 yaşın üstündekileri, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananları riskli gruplar olarak tanımlıyor ve bu kişilerin mutlaka hastane gitmelerini öneriyoruz. Vakaların hepsinde ateş, kırıklık, vücut ağrıları, sırt ağrıları, boğaz ağrısı ve öksürük görülüyor. Öksürük çok uzun bir süre kuru ama daha sonra balgamlı hale dönebiliyor.