Uzmanı uyardı: İşte Üçlü salgının belirtileri ve alınması gereken önlemler

Tripledemik yani üçlü virüs salgın, Covid- 19, RSV ve İnfluenza virüslerinin aynı anda neden olduğu durum olarak tanımlanıyor. Yaygın görülüyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, hastane acillerinde enfeksiyon, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz polikliniklerinde çok yoğun hasta birikiminin olduğunu söylüyor. Üçlü salgının belirtilerini, tedavileri ve alınması gereken önlemleri anlatıyor:
BELİRTİLER BENZİYOR
Bağışıklık sistemimizin virüsleri unutması bu duruma neden oluyor. Aşı olan ya da Covid geçirenlerin de buna karşı bağışıklığı zayıf olduğu için herkeste görülüyor. Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklar 65 yaşın üstündekiler daha ağır geçiriyor. 70 yaşın üstündekileri, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananları riskli gruplar olarak tanımlıyor ve bu kişilerin mutlaka hastane gitmelerini öneriyoruz. Vakaların hepsinde ateş, kırıklık, vücut ağrıları, sırt ağrıları, boğaz ağrısı ve öksürük görülüyor. Öksürük çok uzun bir süre kuru ama daha sonra balgamlı hale dönebiliyor.
TEDAVİLER FARKLI
Belirtiler aynı olsa da enfeksiyonlarda farklı tedavi protokolleri uygulanıyor. Bu nedenle de özellikle riskli gruptaki kişilerin mutlaka tanıya göre tedavi edilmesi gerekiyor. Hem Covid hem de influenza için tanı konulduğunda kullandığımız etkin ilaçlar var.
HİJYEN ÖNLEMLERİ ALINMALI
Maske ve hijyen önlemlerine karşı dikkatli olunmalı. Özellikle otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında, asansörde ve daha kalabalık yerlerde maske takmakta fayda var. Çünkü hafif belirtilerle seyreden kişiler bile birkaç metre alandaki herkese enfeksiyonu bulaştırabilir. El yıkamak önemli.