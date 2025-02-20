Uzmanı TAKVİM’e açıkladı! Katarakt hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Tedavi yöntemi nasıl olmalı?

İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında, göz sağlığını tehdit eden katarakt geliyor. Dünyada en yaygın körlük ve görme azalması nedeni olarak bilinen bu hastalık yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Geri dönüşü olmayan bu katarakt yalnızca cerrahi yöntemlerle tedavi ediliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Belma Karini, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.



Gözün renkli tabakasının hemen arkasında doğal bir kristalin lens (mercek) bulunuyor. Şeffaf olan bu lens, göze gelen ışınları retina sinir tabakasına düşürerek net görüntü oluşmasını sağlıyor. Farklı nedenlerden dolayı bu lensin opaklaşması ve bulanıklaşması bulanık ve az görmeye yol açıyor. İşte bu duruma katarakt deniyor.



BELİRTİ VERMEZ

Yaşa bağlı gelişen katarakt, çoğunlukla aşamalı bir şekilde ilerliyor. Dolayısıyla, hasta ilk dönemlerde görmede bir değişiklik hissetmeyebiliyor. Fakat kataraktın ilerlemesiyle beraber uzak ve/veya yakın görmede azalma, renkleri soluk ve sararmış görme, araba kullanırken zorlanma, ışık hassasiyeti ve ışıkların etrafında halka görme, bir gözde çift görme, gözlük veya kontakt lens numaralarında sık sık değişmeler ortaya çıkıyor.



RİSKİ ARTIRIR

Katarakt dünyada en yaygın körlük ve görme azalması nedeni olarak biliniyor. Tüm dünyada her yıl 5-10 milyon görmeyi azaltacak düzeyde yeni katarakt olgusu ortaya çıkıyor. Yalnızca yaş değil, diyabet, hipertansiyon, obezite, güneş ışığına maruz kalmak, radyasyon, uzun süre kortizonlu ilaç kullanımı, göz travmaları ve üveit gibi hastalıklar da katarakta yol açabiliyor.

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