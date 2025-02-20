PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı TAKVİM’e açıkladı! Katarakt hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Tedavi yöntemi nasıl olmalı?

Geri dönüşü olmayan bu katarakt yalnızca cerrahi yöntemlerle tedavi ediliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Belma Karini, bilinmesi gerekenleri TAKVİM’e açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025
Uzmanı TAKVİM’e açıkladı! Katarakt hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Tedavi yöntemi nasıl olmalı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında, göz sağlığını tehdit eden katarakt geliyor. Dünyada en yaygın körlük ve görme azalması nedeni olarak bilinen bu hastalık yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Geri dönüşü olmayan bu katarakt yalnızca cerrahi yöntemlerle tedavi ediliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Belma Karini, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.

    Gözün renkli tabakasının hemen arkasında doğal bir kristalin lens (mercek) bulunuyor. Şeffaf olan bu lens, göze gelen ışınları retina sinir tabakasına düşürerek net görüntü oluşmasını sağlıyor. Farklı nedenlerden dolayı bu lensin opaklaşması ve bulanıklaşması bulanık ve az görmeye yol açıyor. İşte bu duruma katarakt deniyor.

    BELİRTİ VERMEZ
    Yaşa bağlı gelişen katarakt, çoğunlukla aşamalı bir şekilde ilerliyor. Dolayısıyla, hasta ilk dönemlerde görmede bir değişiklik hissetmeyebiliyor. Fakat kataraktın ilerlemesiyle beraber uzak ve/veya yakın görmede azalma, renkleri soluk ve sararmış görme, araba kullanırken zorlanma, ışık hassasiyeti ve ışıkların etrafında halka görme, bir gözde çift görme, gözlük veya kontakt lens numaralarında sık sık değişmeler ortaya çıkıyor.

    RİSKİ ARTIRIR
    Katarakt dünyada en yaygın körlük ve görme azalması nedeni olarak biliniyor. Tüm dünyada her yıl 5-10 milyon görmeyi azaltacak düzeyde yeni katarakt olgusu ortaya çıkıyor. Yalnızca yaş değil, diyabet, hipertansiyon, obezite, güneş ışığına maruz kalmak, radyasyon, uzun süre kortizonlu ilaç kullanımı, göz travmaları ve üveit gibi hastalıklar da katarakta yol açabiliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İBB Boğaz’daki talana göz yumuyor! Arazilere kaçak eklenti yapıldı! Şaibeli ilişki ortaya çıktı
    Fitne girişimi ya da…
    Türk Telekom
    Kazançlı Yatırım Kampanyası’na başvuru yağdı! İşte kampanya hakkında merak edilen 5 soru ve 5 cevap
    Çalışan emekliye üç maaş | Hem SGK’dan hem işverenden aylık alma rehberi
    CANLI | İstanbul’da yarın okullar tatil edildi | Motosiklet ve kuryelere saat verildi: İkinci bir emre kadar trafiğe çıkışları yasak
    Sıradaki gelsin! Anderlecht - Fenerbahçe: 2-2 | MAÇ SONUCU
    CHP’de şaibe ile gelen koltuk mahkeme ile gidecek korkusu! Özgür Özel dün alternatifsiz dediği Lütfü Savaş’a bugün piyon dedi
    Belçika’da ırkçı nefret! Anderlecht taraftarı Fenerbahçe taraftarına saldırdı
    Yenidoğan Çetesi davasında elebaşı Fırat Sarı’nın avukatı savcıyı hedef aldı!
    Cimbom’dan Avrupa’da sezon sonu! Galatasaray - AZ Alkmaar: 2-2 | MAÇ SONUCU
    Trump’tan Kiev’e diplomatik füze! Son 48 saatte ne yaşandı? Zelenskiy’e neden öfkeli?
    Galatasaray’a transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak
    Trump’tan fondaş gazetelere darbe! Paralarını kesmişti aboneliği de yasakladı
    CHP’den yine tavşan aday oyunu! İmamoğlu’nun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa etti
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic! Kim bu hakem? Uyuşturucu ve fuhuş bombası
    TÜSİAD’ın tepesine operasyon! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a yurt dışı yasağı | İfadeleri ortaya çıktı
    ADANA KEBAPTA DOMUZ ETİ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde skandal!
    Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!
    Aslı Baykal’dan Ahlaklı ve şaibesiz yeni kurultay çıkışı! CHP’de yerel seçim korkusu... İptali gündeme gelebilir