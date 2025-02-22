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Sağlık Bakanlığı kronik hastalık tarama verilerini açıkladı: 1 milyonu geçkin vatandaşa tanı koyuldu

Yeni aile hekimliği yönetmeliği ile aile sağlığı merkezleri, kronik hastalık tarama ve izlem çalışmalarında daha önemli bir rol üstleniyor. 1 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında 10 milyon 564 bin 192 vatandaşa tarama ve izlem yapıldı. Bu süreçte 1 milyon 573 bin 769 vatandaşa ilk kez kronik hastalık teşhisi kondu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 13:53 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 14:00
Sağlık Bakanlığı kronik hastalık tarama verilerini açıkladı: 1 milyonu geçkin vatandaşa tanı koyuldu

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    Dünyada ve ülkemizde yaşam süresi uzarken kronik hastalıkların görülme sıklığı da artıyor.

    Bu durum, vatandaşların kişisel sağlığını etkiliyor; toplumsal ve ekonomik bağlamda ülkelere ilave yükler getiriyor.

    Sağlık Bakanlığı, Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık modeli ile vatandaşların kişisel sağlığını korurken, toplumsal ve ekonomik riskleri kontrol altına alan bir rol üstleniyor.

    Aile sağlığı merkezleri, kronik hastalık tarama ve izlem çalışmalarında etkin bir rol oynuyor. (AA)Aile sağlığı merkezleri, kronik hastalık tarama ve izlem çalışmalarında etkin bir rol oynuyor. (AA)

    AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ETKİN ROL OYNUYOR
    Aile sağlığı merkezleri, yeni aile hekimliği yönetmeliğinin devreye alınmasıyla birlikte kronik hastalık tarama ve izlem çalışmalarında daha belirgin bir etkiye sahip.

    Bu kapsamda vatandaşların farkında olmadıkları kronik hastalıkların taraması yapılıyor; erken teşhis, uygun tedavi ve izlemlerle süreç etkili bir şekilde yönetiliyor.

    10 MİLYON 564 BİN 192 VATANDAŞA TARAMA VE İZLEM YAPILDI
    8 bin 255 Aile Sağlığı Merkezi ve 29 bin 74 aile hekimliği birimi, 1 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında 10 milyon 564 bin 192 vatandaşa kronik hastalık taraması ve izlem gerçekleştirdi.

    Yapılan kronik hastalık taramaları kapsamında 1 milyon 573 bin 769 vatandaşa ilk kez kronik hastalık tanısı konuldu. (AA)Yapılan kronik hastalık taramaları kapsamında 1 milyon 573 bin 769 vatandaşa ilk kez kronik hastalık tanısı konuldu. (AA)



    Bu kapsamda hizmet alan vatandaşlara toplamda 16 milyon 220 bin 598 kronik hastalık taraması ve 8 milyon 302 bin 787 izlem yapıldı.

    1 MİLYON 573 BİN 769 VATANDAŞA KRONİK HASTALIK TANISI KONULDU
    Yapılan kronik hastalık taramaları kapsamında 1 milyon 573 bin 769 vatandaşa ilk kez kronik hastalık tanısı konuldu.
    Erken teşhis sayesinde vatandaşlar, kronik hastalıkların komplikasyonları kendilerini etkilemeden müdahale imkânına kavuştu ve tedavi almaya başladı.

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kronik hastalık tarama verileri. (Takvim.com.tr)Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kronik hastalık tarama verileri. (Takvim.com.tr)

    Taramalarda hastalık teşhis edilmeyen vatandaşlara ise sağlık hizmeti danışmanlığı verilerek bilinçlendirme çalışması yapıldı.

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