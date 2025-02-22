Sağlık Bakanlığı kronik hastalık tarama verilerini açıkladı: 1 milyonu geçkin vatandaşa tanı koyuldu

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Dünyada ve ülkemizde yaşam süresi uzarken kronik hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. Bu durum, vatandaşların kişisel sağlığını etkiliyor; toplumsal ve ekonomik bağlamda ülkelere ilave yükler getiriyor. Sağlık Bakanlığı, Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık modeli ile vatandaşların kişisel sağlığını korurken, toplumsal ve ekonomik riskleri kontrol altına alan bir rol üstleniyor.

Aile sağlığı merkezleri, kronik hastalık tarama ve izlem çalışmalarında etkin bir rol oynuyor. (AA) AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ETKİN ROL OYNUYOR

Aile sağlığı merkezleri, yeni aile hekimliği yönetmeliğinin devreye alınmasıyla birlikte kronik hastalık tarama ve izlem çalışmalarında daha belirgin bir etkiye sahip.



Bu kapsamda vatandaşların farkında olmadıkları kronik hastalıkların taraması yapılıyor; erken teşhis, uygun tedavi ve izlemlerle süreç etkili bir şekilde yönetiliyor.



10 MİLYON 564 BİN 192 VATANDAŞA TARAMA VE İZLEM YAPILDI

8 bin 255 Aile Sağlığı Merkezi ve 29 bin 74 aile hekimliği birimi, 1 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında 10 milyon 564 bin 192 vatandaşa kronik hastalık taraması ve izlem gerçekleştirdi.