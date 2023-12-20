Altı üstü kilo demeyin! Uzmanı kışın metabolizmayı canlandırmanın 6 püf noktasını açıkladı

Havaların iyice soğuyup günlerin kısaldığı bugünlerde pek çok kişide iştah artışı nedeniyle daha fazla yemek yeme eğilimi meydana geliyor. Egzersiz yapma motivasyonunda da azalma olması kilo artışını ve bel çevresinin kalınlaşmasını kaçınılmaz hale getiriyor.
Ancak tabloyu tersine çevirmek mümkün oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Işıklar, kışın metabolizmayı canlandırmanın 6 püf noktasını açıklıyor:
1- Sık ve az yemek yiyin: Uzun süre aç kalındığında çok hızlı ve yanlış türde yiyecekler tüketilebiliyor. Canınızın çektiği yiyeceklerden kendinizi mahrum etmeyin ama küçük porsiyonlarda tüketin.
2- Hareketsiz kalmayın: Haftanın en az üç günü birer saat düzenli ve tempolu yürümeniz hem genel sağlınıza hem de incelmenize büyük katkı sağlayacaktır. Egzersizi sevdiğiniz bir kişiyle yaparak eğlenceli kılabilirsiniz.
3- Planlama yapın: Her zaman elinizin altında meyve, kuruyemiş, tek porsiyon yoğurt ve az yağlı peynir gibi taşınabilir atıştırmalıklar bulundurun. Mutfağınızda sağlıklı seçenekler oluşturun.
4- Her güne mutlaka kahvaltıyla başlayın: Kahvaltı yapmak sabah saatlerinde metabolizmayı çalıştırır. Kahvaltıyı atlamak, günün ilerleyen saatlerinde daha az besleyici gıdaların aşırı tüketimine davetiye çıkarır.
5- Mükemmeliyetçilikten kaçının: Gün içerisinde 20 dakikalık bir egzersiz yapmaya fırsat yaratmak, porsiyonları birkaç lokmada kesmek ve yüzde 2 yağlı sütten yüzde 1 yağlı süte geçmek gibi küçük şeylerin bile büyük etkisi olabilir.
6- Yeterli ve kaliteli uyumaya özen gösterin: Sağlıklı kilo vermede yeterli ve kaliteli uykunun son derece önemlidir. "Uyku hijyeninizi" iyi durumda tutmak için yatma zamanınızda tutarlı olun, sessiz ve karanlık oda tercih edin.
ŞALGAM VAR GAM YOK
Anadolu kökenli geleneksel bir içecek olan şalgam, özellikle Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde yaygın olarak tüketiliyor. Siyah turp ve mor havuç, salgamın temel bileşenlerini oluşturuyor. Bu sebzelerin fermantasyonu, içeceğin karakteristik lezzetini ve rengini ortaya çıkarıyor. Ayrıca, şalgamın hafif tuzlu aroması ve acımsı tadı da dikkat çekiyor.
Fermente edilmesi, sindirimi kolaylaştıran ve bağırsak sağlığını destekleyen faydalı bakterilerin oluşumuna katkıda bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Yılmaz Ün, şalgamın faydalarını sıralıyor: Vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir. Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Serbest radikallerle savaşır. Hücre hasarını önler. Cildin yenilenmesine yardımcı olur. Göz sağlığını iyileştirir. Lif zengini olduğundan sindirim sistemini düzenler.
HASTALIK HASTALARI DİKKAT!
İsveç'te yapılan bir araştırmada "hastalık hastalığı" olarak bilinen "hipokondriyazis" tanısı konulmuş 4 bin 129 kişi ile bu hastalığı olmayan 41 bin 290 şahsın verileri 24 yıl incelendi. Bu kişilerin diğerlerine göre hem doğal hem de doğal olmayan nedenlerden dolayı daha erken öldüğü tespit edildi.
BADEMCİĞİN ŞİFASI TUZLU SUDAN GEÇER
Bademcikler, vücudu solunum ve sindirim yollarından gelen mikroplara karşı korumak için enfeksiyonlara karşı savaşıyor. Enfeksiyonlara maruz kaldığında ise şişebiliyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, "Ilık tuzlu suyla gargaralar yapmak, boğazdaki mikropları ve iritasyonu azaltır" diyor.
LAHANAYA SES VER
Lahana, vücuttaki iltihapları önler. Kalp hastalıkları ve karaciğer yağlanmasına karşı koruyucudur. Sindirim sistemine yardımcı olur. Ses kısıklığına iyi gelir.
SARIMSAK KALPTEN ANLAR
Sarımsak, enfeksiyonlara karşı korur. Kanserle savaşır. Alzheimer hastalığına iyi gelir. Kan şekerini düşürür. Kolesterolü dengeler. Kalbi korur.
PROSTATI CEVİZLE YENİN
Prostat kanserinden koruyan ceviz, bağışıklığı güçlendirir. Beyin gelişimini destekler. Kabızlığı tedavi eder. Toksinleri temizler.
SUMAKLA BEYNİ KORU
Yemeklere lezzet katan sumak, tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Hafızaya iyi gelir. Mideyi korur.