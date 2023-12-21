Uzmanı migren hakkında bilgi verdi! Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Migren, orta şiddetli veya şiddetli tek taraflı baş ağrısı şeklinde görülüyor. Bulantı, kusma ve ışığa hassasiyetle çileden çıkarıyor.
Peynir, muz, alkol, çikolata, turunçgiller ile stres, uyku bozuklukları, sivri kokular, ortam değişiklikleri, alkol tüketme, fiziksel aktivite azlığı, şiddetli sese maruz kalma ve kafein alımı migreni tetikliyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, önerilerde bulunuyor: Uyku düzeninize dikkat edin, yasaklı besinleri tüketmeyin, uzun süre aç kalmayın.
ALARMI ERTELEMEK KURTARIYOR
Çin'in Nanjing Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, 3 bin 400 kişiyi takip etti. Yoğun çalışmayla geçen tipik bir hafta boyunca uykusuz kalsa da hafta sonu fazladan iki saat uyumayı başaran kişilerin kalp krizi veya felç geçirme ihtimalinin yüzde 63 daha düşük olduğunu belirledi. Yıllardır yapılan araştırmalar, alarmı ertelemenin hem uyku hem de beynin uyanma yeteneği üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini öne sürerken doktorlar bunun yerine derin ve kesintisiz uykuyu tavsiye ediyordu.
KIZARTMA YEME YILLARA YENİLME
Işıltılı bir cilt için doğru beslenmek gerekiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, kızartma ve kavrulmuş besinlerin cildi erken yaşlandırdığını belirterek, şu önerilerde bulunuyor. "Sigara, alkol ve kafeinden uzak durmanızda yarar var. Günde 8-10 bardak su içmelisiniz, yemekleri hakiki zeytinyağı ile pişirin. Yaban mersini, ahududu, havuç, nar ve portakal yemeyi ihmal etmeyin." diye konuşuyor.
DEPRESYONA SICAK ÇİKOLATA
Sıcak çikolata, sadece içinizi ısıtmakla kalmaz. Bağışıklık sistemini destekler. Antidepresana iyi gelir. Kanserle savaşır. Kilo verdirir.
YOĞURT TANSİYONU UNUT
Sofralardan eksik edilmeyen yoğurt, sindirimi kolaylaştırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Vücuda dinçlik ve kuvvet verir. Tansiyonu engeller.
ROMATİZMAYA KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz, uzun süre tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur. Sindirimi düzenler. Romatizma ve kemik ağrılarını azaltır. İltihap oluşumunu engeller.