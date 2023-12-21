Uzmanı migren hakkında bilgi verdi! Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?





ALARMI ERTELEMEK KURTARIYOR

Çin'in Nanjing Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, 3 bin 400 kişiyi takip etti. Yoğun çalışmayla geçen tipik bir hafta boyunca uykusuz kalsa da hafta sonu fazladan iki saat uyumayı başaran kişilerin kalp krizi veya felç geçirme ihtimalinin yüzde 63 daha düşük olduğunu belirledi. Yıllardır yapılan araştırmalar, alarmı ertelemenin hem uyku hem de beynin uyanma yeteneği üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini öne sürerken doktorlar bunun yerine derin ve kesintisiz uykuyu tavsiye ediyordu.