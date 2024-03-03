Uzmanı stresi azaltan 10 besini anlattı! Kabak çekirdeği bile var...

KABAK ÇEKİRDEĞİ : İçeriğindeki magnezyum, stres anında artan kortizol hormonunu düşürerek stres durumunu azaltır. YABAN MERSİNİ: Dopamin üretir. Beyin kendini rahatlamış hisseder. Serbest radikallerle savaştığı için hastalıklara karşı korur. SOMON : İçeriğindeki n-3 yağ asitleri beyin gelişimini ve hafızayı güçlendirir. Beyin kendini güvende hissettiğinden stres yapmaz. YULAF EZMESİ: Lif miktarının yüksek olması sebebiyle serotonini yükselten mutluluk hormonu sağlar. BİTTER ÇİKOLATA: Nörotransmitterlerin düzeyini artırarak serotonini artırır. Ayrıca kilo vermek isteyenler diyetlerinde kullanabilir. YEŞİL ÇAY: L-Theanine adlı amino asit içerir. Bu da dopamin hormonlarının üretimine yardımcı olurken; stresi azaltır. KIRMIZI BİBER: Askorbik acid, kortizol hormonunu azaltarak stres faktörünü azaltır. YEŞİL MERCİMEK : Selenyum deposu olması sebebiyle ruh halini düzeltir. YUMURTA : D vitamini, çinko, magnezyum ve selenyum açısından zengin bir kaynaktır. Kas, kemik ve diş sağlığı için her gün tüketilmesi gerekir. KEFİR: Probiyotik besinler bağırsak florasını düzenleyerek stresin azaltılmasına yardımcı olur.





KALBİNE YAĞ ÇEK

Günümüzde besin takviyesi olarak tüketimi oldukça yaygın olan balık yağı, özellikle çocuklar için sıkça kullanılıyor. İçeriğindeki Omega 3 yağ asitleri sayesinde vücudun önemli fonksiyonlarına yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyda Nur Kınay, balık yağının faydalarını şöyle açıklıyor: Romatoid artrite bağlı semptomları rahatlatır. Haftada iki kez besin kaynaklı tüketimi kalp hastalığı riskini azaltır. Kan basıncı düzenler. Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcıdır. İyi kolesterol olarak adlandırılan HDL kolesterolün yükselmesine katkıda bulunur.

KAN DEPOSU PAZI!

Akdeniz ve Orta Doğu mutfağına özgü, yeşil yapraklı ve genellikle kırmızı saplı bir sebze olan pazı, şifa saçıyor. Uzman Diyetisyen Didem Yıldız, pazının A, C ve K vitaminleri, demir, magnezyum ve lif gibi birçok vitamin ve mineral içerdiğini söylüyor. Pazının faydalarını şöyle sıralıyor: Kansızlığı bitirir. Pıhtı riskini azaltır. Kemikleri güçlendirir. Saçların canlı görünmesini sağlar. Suyu saç sağlığı için faydalıdır. Ayrıca doğal ağrı kesicidir.

DOĞAL GÜZEL

Güzel ve sağlıklı saçlara sahip olmak için kozmetik ürünlere para harcamak gerekmiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde Hindistan cevizi yağının faydaları şöyle sıralıyor:

Saçları besler. Dökülmeyi önler.

Cildi nemlendirir. Akneyi bitirir.

Kanserden korur.

Mantar ve diğer enfeksiyonlarla savaşır.

Kalbi güçlendirir.

DÜNYADA 1 MİLYAR OBEZ VAR

İngiltere'nin popüler tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir araştırmaya göre dünyada bir milyardan fazla kişi obez... 2022 verilerine göre bu kişilerin yaklaşık 880 milyonunu yetişkinler ve 159 milyonunu ise çocuklar oluşturuyor. Çocuklarda ve ergenlerde obezite oranı 1990'dan bu yana dört katına çıktı. Obez kadın oranının en yüksek olduğu yerler arasında ada ülkeleri Tonga ve Amerikan Samoası, obez erkek oranının en yüksek olduğu yerler ada ülkeler Amerikan Samoası ve Nauru yer alıyor. 200 ülke arasında Türkiye obezite oranları açısından kadınlarda 42'inci; erkeklerde 60'ıncı sırada bulunuyor.

TANSİYONA SUMAK

Yemeklere lezzet katan sumak, tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Beyin sağlığını korur. Mide rahatsızlarını gideriyor.

SANCIYA AYNISEFA

Aynısefa çiçeğinden elde edilen yağ, enfeksiyonlarla mücadele eder. Vücudu tepeden tırnağa onarır. Hastalıklara savaş açar. Eklem ve kemik sağlığını korur.

BRONŞİTE PEKMEZ

Pekmez, vücut ağırlığını azaltmada yardımcıdır. Adet kramplarını hafifletir. Kemikleri sağlıklı tutar. Astım ve bronşit hastalarından rahatlama sağlar.