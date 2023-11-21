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Uzmanı sonbaharda tüketilmesi gereken 10 şifalı besini ve faydalarını açıkladı

Sonbahar aylarında birçok hastalık, kapıda bekliyor. Vücudun hastalıklara karşı olan direncini artırmanın basit ama etkili önlemlerinin başında sağlıklı ve dengeli beslenme geliyor. İşte sizler için derlediğimiz 21 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Kasım 2023 Güncelleme 21 Kasım 2023, 07:02
Uzmanı sonbaharda tüketilmesi gereken 10 şifalı besini ve faydalarını açıkladı

Sonbahar aylarında birçok hastalık, kapıda bekliyor. Vücudun hastalıklara karşı olan direncini artırmanın basit ama etkili önlemlerinin başında sağlıklı ve dengeli beslenme geliyor. Dyt. Selva Oturakçıibogil, sonbaharda tüketilmesi gereken 10 şifalı besini ve faydalarını şu şekilde sıralıyor:

- BAL KABAĞI: Zengin bir mineral, lif, kalsiyum ve beta karoten kaynağıdır. Az su tüketilen soğuk havalarda kabızlık sorununa da fayda sağlar.

- KEREVİZ: İdrar söktürücü etkisiyle ödem şikayetlerini azaltır. Bu sayede vücuttan toksinlerin atılması sağlar.

- TURUNÇGİLLER: Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarına karşı direnç oluşturur.

- BROKOLİ: Sigara kullanan kişilerin artan C vitamini ihtiyacını karşılar. Kan şekeri ve kolesterol seviyelerini korumaya da yardım eder.

- ISPANAK: İçerdiği C ve E vitamininin yanı sıra lutein, zeaksantin, betakaroten ve glutatyon gibi bileşenler de barındırır. Bağırsak dostudur.

- NAR: Griple savaşır. İdrar söktürücü etkisiyle vücuttan toksinlerin atımını da hızlandırır.

- TURP: Öksürük, bronşit gibi özellikle sonbahar ve kış mevsimi hastalıklarından korumada ve kabızlığı önleme ile kilo kontrolünde etkili olur.

- PIRASA: Vücutta oluşabilen kronik iltihap riskini azaltmaya destek olur.

- AVOKADO: Bol lifli yapısı sayesinde sindirim sisteminin sağlığını korurken kolon kanseri riskini azaltmaya yardım eder.

- CEVİZ: Kalp sağlığını korur. Beyin sağlığına katkı sunarak hafızayı güçlendirir.

YAŞLILIK ENDİŞESİ
Dünya genelinde pek çok insan, diş gıcırdatmaktan şikayet ediyor. Bu problemi çeşitli tedavi yöntemleriyle çözmenin mümkün olduğunu söyleyen Diş Hekimi Güzin Kırsaçoğlu ise diş gıcırdatmayı stres ile açıklıyor. "Anti-aging çalışmaları bize stresten uzak durmanın ve anı yaşamanın yollarını gösteriyor. Diş gıcırdatmak, yüzde çökmeye neden oluyor. Daha hızlı yaşlandırıyor. Mindfulness tekniği ile stres azaltılıyor. Yaşlanmanın geciktirilmesi kolaylaşıyor" diyor.

SPERM DÜŞMANI BÖCEK İLAÇLARI
İtalya ve ABD'de görev alan araştırma ekibi, yaklaşık 50 yılı kapsayan 25 çalışmayı dikkatle inceledi. Pestisitlere (böcek ilaçları) maruz kalmanın dünya genelindeki yetişkin erkeklerde sperm yoğunluğunu azalttığı belirlendi. İnsanların genellikle pestisit bulaşmış yiyecek ve su tüketimi aracılığıyla bunlara maruz kaldığı düşünülüyor.



'AŞI'RI İYİ HABER
İskoçya'daki araştırmacılar, melanom cilt kanseri olan fareler üzerindeki çalışmalarıyla mesafe katetti. Tümörlerin sadece kendilerini çevreleyen bağışıklık hücrelerini değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf düğümlerini de ne kadar tehlikeli olduklarını fark etmemeleri için "kandırdıklarını" keşfetti. Farelere, grip virüsünde görülene benzer, kanseri tehlikeli gösteren yapay genetik kod enjekte etti. Lenf düğümleri daha güçlü tepki verdi. Çalışma, benzer bir aşının insan kanser hastalarının hastalıkla savaşmasına yardımcı olabileceği yönündeki umutları artırdı.

CİLDİNİZ IŞILDASIN
Cildimiz, en çok soğuk havalardan etkileniyor. İyi bir bakım yapılmazsa cilt kuruyor. Dahası hastalıklara yol açıyor. Uzmanlar, kışın ışıl ışıl ve parlak bir cilde sahip olmak için 7 öneride bulunuyor:

- Bol bol su için ve nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin.

- Balık, taze meyve ve sebze tüketin.

- Dudaklar kurumasın. Kurursa ise dudakları ıslatmaktan kaçının.

- Yüzüstü uyumaktan vazgeçin.

- Doğru sabun seçin.

- Gözlerinizi ovuşturmayın.

- Cildinizi yeni yöntemlerle gençleştirin.

NOHUT YE UNUTMA!
Yüksek lifli nohut, kan şekerini ve tansiyonu dengeler. Kemik sağlığını korur ve osteoporoz riskini azaltır. Hafızayı güçlendirir.

KOLESTEROLE AVOKADO
Sağlıklı yağlar ve vitamin içeren avokado, kolesterol seviyesini destekler. Damar tıkanıklığını engeller. Kötü nefesi önler. Böbreklere iyi gelir.

AKLIN YOLU PIRASA
Pırasa, kan damarlarını temizler. Kalp krizini önler. Kolesterolü düşürür. İçerdiği K vitamini sayesinde kemikleri güçlendirir. Enfeksiyonla savaşır.

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