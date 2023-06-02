Uzmanı şok diyetlerin doğurduğu sakıncalı durumları anlattı!

Yaz geldi. Sıcak günlere fit girmek isteyenler şok diyetlere yöneldi. Ancak uzmanlar bunun çok tehlikeli olduğunu söyledi. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Diyetisyen Dr. Volkan Çiçeklidağ, hızlı diyetlerin ölümcül olacağını belirtip şunları ifade etti: Şok diyetler olarak adlandırılan çok düşük kalorili beslenme modelleri, sakıncalı durumlar...
Bir uzman tarafından takip edilmeyen, denetlenmeyen uygulamaları biz kesinlikle önermiyoruz. Çünkü ciddi hayati riskler doğurabiliyor özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerde çok çok daha tehlikeli haller ortaya çıkabiliyor. Özellikle bitki çaylarına da dikkat etmek gerekiyor. Bir hastam değerlendirmeden arkadaşının kullandığı form çayını tüketti, gece acile koşa koşa zor yetiştirdiler, bu konunun ciddi tehlikesi var.
HASTALIK 'HAVA'SI!
Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, hava sıcaklığındaki değişkenliklere dikkat çekti. Bu durumun üst solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini belirtti. Şunları söyledi. Havaların ısınıp soğuması, viral enfeksiyonların görülmesini kolaylaştırabiliyor. Şu an grip, Covid-19, RSV, adonavirüsler, rinovirüs ve diğer koronavirüsler gibi solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonların hemen hemen tümünü görüyoruz. Yüksek ateş, aşırı öksürük ve balgam çıkarma, istirahat halindeyken nefes darlığı söz konusuysa mutlaka bir hekime başvurulmalı.
GENÇLİĞİN FORMÜLÜ YASEMİN ÇAYI
Çin'den tüm dünyaya yayılan yasemin çayı, kokusu ve görüntüsüyle cezbediyor. Yüksek antioksidan nedeniyle bağışıklığı güçlendiriyor. Tümör oluşumunu engelliyor. Yaşlanma belirtilerinin önüne geçerek daha genç bir cilt elde edilmesini sağlıyor. Güneş ışınlarının etkilerini azaltarak ciltte oluşabilecek lezyonları ortadan kaldırıyor. Cildi besliyor ve cildin sıkılaşarak daha genç bir görünüm elde etmesini sağlıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Bu sayede zayıflamaya yardımcı oluyor.
AHUDUDU KANSERLE SAVAŞIR
Rengi ve kokusu ile tam bir yaz güzelliği yaşatan ahududu, kalp krizi riskini azaltır. Göz sağlığını destekler. Kanserle savaşmaya yardımcı olur. Cildi onarır.
BASURA YER ELMASI
Yer elması, kolon kanseri başta olmak üzere bütün kanser türlerine karşı korur. İdrar söktürür. Kalp-damar hastalıklarına karşı korur. Basur ve kabızlığı giderir.
MİGRENE ÜZÜM
Üzüm, migrene iyi gelir. Hazımsızlığı giderir. Kolon ve meme kanserine karşı koruyucudur. Göz sağlığını korur. Kolesterolü dengeler. Böbrek bozukluklarını onarır.