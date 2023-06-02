Uzmanı şok diyetlerin doğurduğu sakıncalı durumları anlattı!

Yaz geldi. Sıcak günlere fit girmek isteyenler şok diyetlere yöneldi. Ancak uzmanlar bunun çok tehlikeli olduğunu söyledi. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Diyetisyen Dr. Volkan Çiçeklidağ, hızlı diyetlerin ölümcül olacağını belirtip şunları ifade etti: Şok diyetler olarak adlandırılan çok düşük kalorili beslenme modelleri, sakıncalı durumlar...

Bir uzman tarafından takip edilmeyen, denetlenmeyen uygulamaları biz kesinlikle önermiyoruz. Çünkü ciddi hayati riskler doğurabiliyor özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerde çok çok daha tehlikeli haller ortaya çıkabiliyor. Özellikle bitki çaylarına da dikkat etmek gerekiyor. Bir hastam değerlendirmeden arkadaşının kullandığı form çayını tüketti, gece acile koşa koşa zor yetiştirdiler, bu konunun ciddi tehlikesi var.





HASTALIK 'HAVA'SI!

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, hava sıcaklığındaki değişkenliklere dikkat çekti. Bu durumun üst solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini belirtti. Şunları söyledi. Havaların ısınıp soğuması, viral enfeksiyonların görülmesini kolaylaştırabiliyor. Şu an grip, Covid-19, RSV, adonavirüsler, rinovirüs ve diğer koronavirüsler gibi solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonların hemen hemen tümünü görüyoruz. Yüksek ateş, aşırı öksürük ve balgam çıkarma, istirahat halindeyken nefes darlığı söz konusuysa mutlaka bir hekime başvurulmalı.