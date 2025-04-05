Uzmanı sıraladı: Hamilelikte sağlıklı geçirmek için neler yapılmalı? İşte 10 adımda doğru beslenme

Doğru beslenmek, hamilelikte de önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sezgi Güllü Erciyestepe, önerilerini sıralıyor:



Doymuş yağ, tuz ve şekerden kaçının. Aksi halde gebelik hipertansiyonu riski artar.



Kafein bebekte gelişim geriliğine ve annede demir eksikliğine yol açar. Bu nedenle sınırlı tüketin.



Hamilelikte protein bebeğin gelişimi için çok önemlidir. Yağsız et, yumurta yiyin.



Kahverengi pirinç, tam buğdaylı makarna, tahıllar ve yulaf ezmesi tüketin.



Lifli gıdalar, hamilelikte yaşanan kabızlığı önler. Kuru incir, kayısıdan destek alın.



Zeytinyağı ve fındık yağı gibi bitkisel yağları tercih edin.



Haftada 2-3 kez balık yiyin.



Gebelikte demir eksikliğini önlemek için et tüketin.



Yumurta bebeğin beyin fonksiyonlarını destekler.



Günde 2-3 litre su için.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN