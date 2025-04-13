Zehirlenme sinyali! Tavuk döner sonrası bunları yaşıyorsanız alarma geçin

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Özellikle hijyen kurallarına uyulmadığında, tavuk döner tüketimi sonrası gıda zehirlenmesi riskinin arttığı bildiriliyor. Peki, tavuk döner zehirlenmesi nasıl olur, belirtileri nelerdir ve bu durumda ne yapılmalıdır? İşte merak edilen tüm detaylar…

Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi 🍗 TAVUK DÖNER ZEHİRLENMESİ NEDENLERİ: TEHLİKE NEREDEN GELİYOR? Uzmanlara göre tavuk dönerden kaynaklanan zehirlenme vakalarının büyük kısmı, bakteriyel kontaminasyon ve hijyen eksikliğinden kaynaklanıyor. İşte dikkat edilmesi gereken başlıca nedenler: Bakteriyel Kontaminasyon:

Tavuk etinde sıkça rastlanan Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi bakteriler, yeterli hijyen sağlanmadığında gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Yetersiz Pişirme:

Tavuk etinin tam olarak pişirilmemesi, bakterilerin hayatta kalmasına ve sindirim sisteminde çoğalarak enfeksiyona neden olmasına sebep olur. Yanlış Saklama Koşulları:

Tavuk ürünlerinin uygun olmayan sıcaklıklarda bekletilmesi, bakteri üremesini hızlandırıyor. Çapraz Bulaşma:

Çiğ tavuk etinin, tüketilmeye hazır diğer gıdalarla temas etmesi sonucu bakteri bulaşması yaşanabilir. Hijyen Eksikliği:

Etin hazırlanmasından sunumuna kadar olan süreçte hijyen kurallarına uyulmaması riski kat kat artırıyor.