Uzmanı reflünün dermanını açıkladı!

ŞİKAYETLERİ AZALTIR Yapılan bir çalışmada sütün midede koruyucu bir faktör olan müsin üretimini arttırarak mide hasarına karşı koruyucu bir etki gösterdiği görülmüştür. Bir başka araştırmada fermente süt ürünlerinin içerdikleri faydalı mikroorganizmalar sayesinde reflü semptomlarının sıklığında azalma görüldüğü saptanmıştır" diyor.

Yanlış beslenme, mide hastalıklarına davetiye çıkartıyor. En sık görülen rahatsızlıklarının başında, reflü geliyor. Mide içeriğinin yemek borusuna belirli aralıklarla geçişi ile ağrı ve yutma güçlüğüne sebep olan reflü, Türkiye 'nin yüzde 3'ünde görülüyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Beslenme ve uyku düzenini bile bozuyor! Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Neriman İnanç, "Araştırma sonuçlarında süt tüketiminin, midedeki enfeksiyonun aktivitesini azalttığı, mide mukozasını da düzenleyerek hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasını engellediği belirtilmiştir.





SIRRI LAVANTA

Cilt bakımı için kozmetik ürünlere servet harcamak gerekmiyor. Evde yapılan doğal maskeler, hem cildi besliyor hem de gençlik veriyor. Güzel kokulu lavanta, cildin nem ihtiyacını karşılıyor. Kırışıklıkları da azaltıyor. Bu maske için 100 gram yoğurt, 1 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı lavanta yağı gerekiyor. Maske, şöyle hazırlanıyor: Tüm malzemeleri karıştırın. Macun kıvamında bir karışım elde edin. Cildinize uygulayın. Maskeyi, 10 dakika beklettikten sonra soğuk suyla durulayın. Akşam ve sabah uygulanan bu maske, cildin nem ihtiyacını karşılar.

KLİMA FELÇ EDİYOR!

Sıcaklıklar her geçen gün artıyor. Ev ve işyerinde bunalan vatandaşlar, klima ve vantilatörlerle serinlemeye çalışıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, klimanın doğru kullanılmasının öneminin arttığını söylüyor. Gemicioğlu, klimanın yanlış kullanımına bağlı olarak bazı sağlık sorunları oluşabileceğini belirterek, "Soğuk havanın yüze direkt temas etmesi durumunda ani ısı değişimine bağlı bazı kişilerde yüz felcine neden oluyor. Ortam sıcaklığı 23 ila 24 derece olmalı. İç ortam ile dış ortam arasında sıcaklık farkı 10 derecenin üzerinde olduğunda bu rahatsızlık ortaya çıkabiliyor" diyor.

YAĞ BEZESİNİ İHMAL ETME

Lipomlar, yani yağ bezeleri vücudun herhangi bir bölgesinde görülebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seyit Ali Gümüştaş, önemli uyarılarda bulunuyor.

KENDİLİĞİNDEN KÜÇÜLMEZ: Çoğu yağ bezesi ailesel yatkınlıkla ortaya çıkar. Neden kaynaklandığı bilinmez. Kendiliğinden küçülmez.



BELİRTİLERE DİKKAT: Çok büyük yağ bezeleri damar ve sinir basısına neden olur. Ağrı, uyuşma ve karıncalanmaya yol açar. Bu nedenle şikayetlerin ihmal edilmemesi gerekir.

KANSER OLABİLİR: Hızlı büyüyen, sert şişlikler ihmal edilmemelidir. Bu bezeler, kötü huylu olabilir.

KESİN TANI KONULMALI: MR ile büyük bir oranda yağ bezesinin tanısı konulabilir.

DOĞRU TEDAVİ ŞART: Yağ bezelerinin çoğu takip edilir. Küçük bir kısmı ameliyatla çıkartılır.