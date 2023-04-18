Uzmanı P vitamininin önemini açıkladı: Turunçgillerde bolca bulunuyor!

Hastalıklara karşı korunmanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Dyt. İrem Aksoy, bağışıklığın güçlenmesinde P vitamininin önemini açıklıyor. "Kırmızı-mavi-mor renklerin bulunduğu meyve ve sebzeler bağırsak sağlığı için önemlidir. Üzüm, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, çilek, nar, kızılcık, mor lahana, kırmızı pancar içeriğindeki vitaminler açısından zengindir.

Kereviz, maydanoz, kırmızı biber, papatya, nane içerisinde bağışıklık güçlendirici vitaminler bulunur. Flavononlar (P vitamini) vücudun antioksidan kaynaklarıdır. Genellikle portakal, limon ve üzüm gibi tüm turunçgillerde bulunur. Kolesterol ve kilo yönetiminde fayda sağlar. Soğan, lahana, marul, domates, elma, üzüm zengin P vitamini barındırır" diyor.

SAĞLIĞA LİMON SIKIN

Limon antioksidan içeriğiyle şifa dağıtıyor. Özellikle her sabah aç karnına 1 bardak limonlu su içmek, vücuda güç veriyor. Bağışıklığı destekleyen limonlu su kilo vermeye de yardımcı oluyor. Nefesi tazeliyor, ağız kokusunu bitiriyor. Vücuttaki enfeksiyonları yok ediyor. Cildi temizliyor ve gençleştiriyor.



ÇİKOLATA ZAMANI DURDURUR

Herkes ışıl ışıl bir cildin hayalini kuruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel kırışıklıklarla savaşmada besinlerin gücüne değiniyor. Cildi yenileyen yiyecekleri sıralıyor:

Bitter çikolata: Cildi sıkılaştırır. Kırışıklıkları azaltır.

Yumurta: İçerisindeki kolajen ile cildi yeniler. Her gün 1 tane tüketmek gerekir.

Ay çekirdeği: Cilt hücrelerini yeniler. Yaşlanmayı yavaşlatır. Haftada 2 veya 3 kez tüketilmelidir.

Kırmızıbiber: Kaz ayakları görünümünü azaltır.

Somon: Güçlü antioksidandır. Cildin kalın, esnek ve nemli görünmesini sağlar.

Ceviz: Cildin sarkmasını önler. Kolajen desteği sağlar ve gençleştirir.

Kırmızı Üzüm: Cilt hücrelerini yeniler ve yaşlanma belirtilerini azaltır.