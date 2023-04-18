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    Uzmanı P vitamininin önemini açıkladı: Turunçgillerde bolca bulunuyor!

    P vitamini, turunçgillerde bolca bulunuyor. Bağışıklığı güçlendiriyor, kolesterolün olumsuz etkilerini azaltıyor. İşte sizler için derlediğimiz 18 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    ’P’ek faydalı

    Hastalıklara karşı korunmanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Dyt. İrem Aksoy, bağışıklığın güçlenmesinde P vitamininin önemini açıklıyor. "Kırmızı-mavi-mor renklerin bulunduğu meyve ve sebzeler bağırsak sağlığı için önemlidir. Üzüm, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, çilek, nar, kızılcık, mor lahana, kırmızı pancar içeriğindeki vitaminler açısından zengindir.

    Kereviz, maydanoz, kırmızı biber, papatya, nane içerisinde bağışıklık güçlendirici vitaminler bulunur. Flavononlar (P vitamini) vücudun antioksidan kaynaklarıdır. Genellikle portakal, limon ve üzüm gibi tüm turunçgillerde bulunur. Kolesterol ve kilo yönetiminde fayda sağlar. Soğan, lahana, marul, domates, elma, üzüm zengin P vitamini barındırır" diyor.

    SAĞLIĞA LİMON SIKIN
    Limon antioksidan içeriğiyle şifa dağıtıyor. Özellikle her sabah aç karnına 1 bardak limonlu su içmek, vücuda güç veriyor. Bağışıklığı destekleyen limonlu su kilo vermeye de yardımcı oluyor. Nefesi tazeliyor, ağız kokusunu bitiriyor. Vücuttaki enfeksiyonları yok ediyor. Cildi temizliyor ve gençleştiriyor.

    ÇİKOLATA ZAMANI DURDURUR
    Herkes ışıl ışıl bir cildin hayalini kuruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel kırışıklıklarla savaşmada besinlerin gücüne değiniyor. Cildi yenileyen yiyecekleri sıralıyor:

    Bitter çikolata: Cildi sıkılaştırır. Kırışıklıkları azaltır.

    Yumurta: İçerisindeki kolajen ile cildi yeniler. Her gün 1 tane tüketmek gerekir.

    Ay çekirdeği: Cilt hücrelerini yeniler. Yaşlanmayı yavaşlatır. Haftada 2 veya 3 kez tüketilmelidir.

    Kırmızıbiber: Kaz ayakları görünümünü azaltır.

    Somon: Güçlü antioksidandır. Cildin kalın, esnek ve nemli görünmesini sağlar.

    Ceviz: Cildin sarkmasını önler. Kolajen desteği sağlar ve gençleştirir.

    Kırmızı Üzüm: Cilt hücrelerini yeniler ve yaşlanma belirtilerini azaltır.

    KOLESTEROLE YULAF YETER
    Genellikle formda kalmak için tüketilen yulaf, sağlığı korur. ABD'da yapılan araştırmaya göre yulaf, kolesterolü düşürür, kan şekerini dengeler.



    DOMATESLE DİŞLER KESKİN
    Bolca lif ve su içeren domates, böbrek sağlığını korur. Kötü kolesterolü düşürür. Kalbi güçlendirir. Diş sağlığını destekler.



        KANSIZLIĞA ÇARE ISPANAK
        Besleyici içeriğiyle ıspanak, menopoz döneminde kemik erimesini engeller. Metabolizmayı hızlandırır. Sindirimi harekete geçirir. Kansızlığı bitirir.

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        Haberler Sağlık Uzmanı P vitamininin önemini açıkladı: Turunçgillerde bolca bulunuyor!
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