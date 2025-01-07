Uzmanı ödem atıcı yiyecekleri sıraladı: Domates, muz, patates...

Vücutta aşırı sıvının neden olduğu birikime denilen ödem, travmalar haricinde en çok eller, ayaklar, kollar, bacaklarda ve ayak bileklerinde fark ediliyor. Aşırı tuzlu yiyecek veya içecek tüketmek, çok uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya yatmak, hamilelik, adet öncesi hormonal değişim, yüksek tansiyon ilaçları ödeme yol açabiliyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, ödem atıcı yiyecekleri sıralıyor: Muz, patates, avokado ve domates gibi potasyum içeren besinler. Kepekli tahıllar, fındık, yeşil yapraklı sebzeler ve bitter çikolata gibi magnezyum içeren besinler.

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