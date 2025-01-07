PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı ödem atıcı yiyecekleri sıraladı: Domates, muz, patates...

Ödem, vücutta aşırı sıvı birikmesiyle ortaya çıkar ve genellikle eller, ayaklar, kollar, bacaklar ve ayak bileklerinde fark edilir. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, ödem atıcı yiyecekleri sıralıyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Uzmanı ödem atıcı yiyecekleri sıraladı: Domates, muz, patates...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Vücutta aşırı sıvının neden olduğu birikime denilen ödem, travmalar haricinde en çok eller, ayaklar, kollar, bacaklarda ve ayak bileklerinde fark ediliyor. Aşırı tuzlu yiyecek veya içecek tüketmek, çok uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya yatmak, hamilelik, adet öncesi hormonal değişim, yüksek tansiyon ilaçları ödeme yol açabiliyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, ödem atıcı yiyecekleri sıralıyor: Muz, patates, avokado ve domates gibi potasyum içeren besinler. Kepekli tahıllar, fındık, yeşil yapraklı sebzeler ve bitter çikolata gibi magnezyum içeren besinler.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Barzani görüşmesinin perde arkası aralandı: PKK’ya Ya silah bırak ya yok ol mesajı | SMO güçleri Fırat’ın doğusuna geçti
    Başkan Erdoğan imzaladı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
    CHP’li belediyede skandal! Muhabiri önce taciz etti sonra işten kovdurdu
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan canlı yayında flaş Suriye açıklaması
    En düşük emekli maaşı belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıkladı
    Jose Mourinho istedi Fenerbahçe’de kesenin ağzı açıldı: Bijol için 15 milyon Euro
    Başkan Erdoğan’dan İdareciler Günü Programı’nda önemli açıklamalar
    Trump’tan övgü dolu sözler: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri
    Rize’deki PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti firari katil yakalandı
    PKK ya silah bırakır ya yok olur! Külliye’de Terörü bitirme masası: Başkan Erdoğan - Barzani zirvesinin arka planı
    Kupada Portekiz usulü! Beşiktaş Sivasspor’u 1-0 yendi
    En düşük emekli maaşı 14.469 TL! Dul ve yetimlere de yansıyacak! Bu ayki ödemelere yetişir mi?
    Provokasyon tutmadı: Nesimi Türbesi üzerinden çıkarılmak istenen kaos planı çöktü!
    İsrail’in Türkiye planı ortaya çıktı! Tel Aviv’den savaşa hazırlık uyarısı
    Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi