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Çocuklarda göz tembelliği, yetişkinlerde göz tansiyonu: Muayene şart!

Göz hastalıkları oldukça sinsi ilerliyor. Küçük yaşlardan itibaren düzenli göz muayenesi yaptırmak gerekiyor. Op. Dr. Nihat Tamer, “Çocuklarda göz tembelliği yetişkinlerde göz tansiyonu göz sağlığı için risk oluşturuyor” diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Çocuklarda göz tembelliği, yetişkinlerde göz tansiyonu: Muayene şart!

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    Görmek, dünya ile iletişimimizin en önemli kısmını oluşturur. Göz sağlığı son derece önemlidir. Görme kalitesi sadece görmek veya görebilmek değildir. Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi'nden Op. Dr. Nihat Tamer, şu tavsiyelerde bulunuyor: Muayene çocukluktan itibaren başlamalıdır. Çünkü göz tembelliği ve doğuştan katarak gibi sorunlar çocukları bekleyen tehlikelerdendir. Aile hikayesinde, sarı nokta hastalığı, göz tansiyonu, sistemik hipertansiyon ve şeker hastalığı olanlar da risk grubundadır. Çalışma koşullarında dijital ekranların uzun süre kullanımı neticesinde en çok kullandığımız organımız gözlerimizdir. Bu durumda dijital göz yorgunluğu oluşur ki; telefon, tablet ve bilgisayar kullanımını takiben oluşan göz problemleri görülür.

    SULANMAYA DİKKAT
    Bunlarda odaklanma sorunları, bulanık görmeler, göz yorgunluğu ve baş ağrısı, kızarıklık, batma, yanma, kaşıntı, kuruluk, sulanma gibi şikayetler olur. Kontakt lens kullanan kişilerde, kuru gözü veya alerjik konjonktiviti olan hastalarda bu şikayetler daha da yoğun olarak görülür.

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