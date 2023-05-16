Uzmanı obezite tedavisinde sağlıklı beslenmenin önemine değiniyor!

Obezite, hem dünyada hem de ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Sönmez, ülkemizde her 3 kişiden birinin obez olduğunu belirtiyor. "Aşırı yağ dokusu yaşam kalitesini azaltır, kas iskelet sistemi hastalıkları, uyku bozuklukları, diyabet, hipertansiyon gibi pek çok hastalığa neden olur" diyor. Obezite tedavisinde sağlıklı beslenmenin önemine değiniyor. "Egzersiz, kilo vermede en etkili yöntemlerden biridir" bilgisini veriyor.





MEME KANSERİNE MEYDAN OKUYUN

Meme kanseri, kadınların kabusu oluyor! Erken teşhis edildiğinde tedavi şansı oldukça yüksek olan bu hastalıkta düzenli kontrol önem taşıyor. Radyoloji Uzmanı Dr. Nesrin Atcı, bu nedenle 40 yaşından sonra hiçbir şikayeti olmaması halinde yılda bir kez mamografi çektirmesi gerektiğini söylüyor. "Memesinde eline bir şişlik gelen hastalarımızın vakit kaybetmeden hastaneye başvurmaları gerekir" diyor.



YOĞURT YE TOKSİNLERİ TEMİZLE

Ciltte biriken toksinler, zamanla cilt lekelerine ve kırışıklıklara neden olur. Toksinlerden arınmak için de doğru besinleri tüketmek gerekir. Yumurta beyazından yapılan maske cildi temizler. Bunun dışında yoğurt, cildi ölü derilerden arıdndırır. Zeytinyağı da cilt lekesi oluşumunu engeller.



AVOKADO MUCİZESİ

İçerdiği faydalı yağlar sayesinde avokado, ruh halini iyileştirir. Mutluluk ve enerji verir. Tok tutar ve kilo vermeye yardımcı olur. K vitamini içeren avokado kemikleri güçlendirir. Ağız kokusunu bitirir. Kanserle savaşır. Hamilelikte sabah bulantısını önler. Kalbi güçlendirir. Göz sağlığını korur. Karaciğeri güçlendirir.



BROKOLİ ÇOK FAYDALI

Kanserli hücrelerin büyümesini engelleyen brokoli, kan damarların korur. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Bağışıklığı güçlendirir. Beyin sağlığını korur. Hafıza kaybı riskini azaltır. Gözleri besleyen, katarakt riskini azaltan brokoli kemik sağlığını destekler. Saç dökülmesini önler.



DR. ADAÇAYI

Tam bir vitamin deposu olan adaçayı, boğaz enfeksiyonlarını gideren etkisiyle biliniyor. Ancak faydası bununla da kalmıyor. Düzenli olarak içildiğinde beyin hücrelerini besliyor. Hafızayı güçlendiriyor. Alzheimer hastalığından koruyor. Romatizma ağrılarını da kesiyor.