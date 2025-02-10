Uzmanı mide fıtığının tedavisi hakkında önemli bilgiler veriyor

Ağıza acı su gelmesi, midede yanma ve tuvalet düzensizlikleri... Tüm bunlar mide fıtığının belirtileri arasında yer alıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, mide fıtığının tedavisi hakkında önemli bilgiler veriyor.

Stres, öksürük, fazla kilo ve hamileliğin fıtık riskini artırdığını söylüyor. "Mide fıtığı problemi yaşayan kişilerin çoğunda reflü problemi de görülür. Mide fıtığının tanı ve tedavisi için endoskopi uygulaması yapılması gerekir. Hastaya ilaç veya cerrahi tedavi yöntemi uygulanır" bilgisini paylaşıyor.