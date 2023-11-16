Uzmanı meme kanserine karşı uyardı: Anne ve babalık hayali kuran çiftler dikkat!

Meme kanseri, ülkemizde her 8 kadından birini etkiliyor. Tedavide geç kalındığında ciddi sonuçlar meydana geliyor. Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ateş Karateke, özellikle anne ve babalık hayali kuran çiftleri uyarıyor:





İLAÇ HAMİLEYKEN KULLANILMAZ

Genel olarak 35 yaşından küçük olgularda adet döngüsü 2 yıl içinde geri dönecektir. Ancak 35 yaşından büyük olgularda bu sonuçlar çok değişik olabilir. Ayrıca tamoksifen kullanan olgularda adet döngüsünde değişiklikler ve sıcak basmaları yaşanabilir. Tamoksifen kullanımı doğurganlığı bozmaz hatta artırabilir ama bu ilacın gebe iken kullanımı kabul edilmez, bebek için zararlıdır. Tedavi altındaki genç olgularda, gebelikten korunmak için hormonal olmayan yöntemler; yani prezervatif, spiral veya tüplerin bağlanması ya da çıkarılması uygun olacaktır.