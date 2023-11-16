Uzmanı meme kanserine karşı uyardı: Anne ve babalık hayali kuran çiftler dikkat!

Meme kanseri, ülkemizde her 8 kadından birini etkiliyor. Tedavide geç kalındığında ciddi sonuçlar meydana geliyor. Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ateş Karateke, özellikle anne ve babalık hayali kuran çiftleri uyarıyor:
İLAÇ HAMİLEYKEN KULLANILMAZ
Genel olarak 35 yaşından küçük olgularda adet döngüsü 2 yıl içinde geri dönecektir. Ancak 35 yaşından büyük olgularda bu sonuçlar çok değişik olabilir. Ayrıca tamoksifen kullanan olgularda adet döngüsünde değişiklikler ve sıcak basmaları yaşanabilir. Tamoksifen kullanımı doğurganlığı bozmaz hatta artırabilir ama bu ilacın gebe iken kullanımı kabul edilmez, bebek için zararlıdır. Tedavi altındaki genç olgularda, gebelikten korunmak için hormonal olmayan yöntemler; yani prezervatif, spiral veya tüplerin bağlanması ya da çıkarılması uygun olacaktır.
2 YIL SONRA GEBELİK OLABİLİR
Eğer meme kanserli olgu, doğurganlığını devam ettirmek istiyor ise; yumurta veya embriyo dondurma yöntemleri hastaya anlatılmalıdır. Tedavi sonrası 6 ay içinde gebe kalırsa hastalığın gidişatı kötü olacaktır. Bunun için gebelik isteyen olgularda tedavi sonrası hastalıksız geçen 2 yıldan itibaren gebeliklerine izin verilebilir. Hastalık sonrası depresif bozukluklar 4 kat artıyor. Depresyon ve anksiyete bozukluklarının araştırılması önemli.
İSTEKTE AZALMA GÖRÜLÜR
Birçok hastamızda, cinsel istek ve hazda azalma görmekteyiz. Bu durum, vücut imajı daha az bozulan kısmi mastektomi yapılmış olgularda daha az boyuttadır. Halsizlik ve cinsel istek azalmaları tedavi bitiminden 2 yıl sonra ortadan kalkacaktır. Hastaların birçoğunda tedaviye bağlı menopozal bulgular ortaya çıkar. Özellikle vajinal kuruluk gibi cinsel yaşamı olumsuz etkileyen sorunların tedavisi gerekir.