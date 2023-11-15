Uykuseverlere müjde! Deliksiz uyku uyumanın bunama riskini azalttığı belirlendi

Avustralya'da araştırmacılar, yavaş dalga uykusu olarak da bilinen ve yavaş beyin elektrik aktivitesi, göz hızında azalma, kalp atış hızında azalma ve nefes alma hızında azalma ile karakterize edilen derin uykunun etkisini inceledi. Katılımcılar, bunama açısından dikkatle takip edildi. Sonuçta 60 yaşın üzerindeki kişilerin derin uyku oranında yılda yüzde 1'lik bir düşüşün, bunama riskinde yüzde 27'lik bir artış anlamına geldiği tespit edildi. Düzenli uyku, bağışıklık sistemini destekler. Kalp ve sindirim sistemini korur.

DR. ÇİLEK

ABD'deki Cincinnati Üniversitesi'nden araştırmacılar, çileğin hafıza üzerindeki şaşırtıcı etkilerini tespit etti. Hafif bilişsel bozukluktan şikayetçi olan 30 aşırı kilolu hastadan meyve yemekten kaçınmaları istendi. Yaşları 50 ila 65 arasında olan katılımcıların yarısına bir bardak çileğe eşdeğer toz, diğer yarısına ise plasebo verildi. Her gün çilek yemenin orta yaştaki insanlarda görülebilecek nörolojik hastalık riskleri azaltmaya yardımcı olabileceği belirlendi.