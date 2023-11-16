ABD’li uzmanlar yaşlanma hızını yavaşlatan 8 sağlık önlemini açıkladı! İşte genç kalmanın formülü

ABD'li uzmanlar, yaş ortalaması 47 olan 6.500'den fazla yetişkinin verilerini analiz etti. Buna göre iyi kalp-damar sağlığına sahip kişilerin biyolojik olarak gerçek yaşlarından yaklaşık 6 yıl daha genç olduklarını belirledi.

Amerikan Kalp Derneği tarafından belirlenen ve yaşlanma hızını yavaşlatan 8 sağlık önlemi ise şu şekilde sıralanıyor: Sağlıklı beslenme, daha aktif olma, sigarayı bırakma, sağlıklı uyku, sağlıklı kiloyu koruma, kolesterolü kontrol etme, kan şekerine dikkat etme, kan basıncını yönetme.





YAPAY ZEKA GERÇEK UMUT

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada yapay zekayla arterlerdeki herhangi bir tıkanıklığı veya daralmayı tespit etmek için kullanılan kalp tomografisi taramalarının doğruluğunu iyileştirmenin yolları araştırıldı. Sonuçta göğüs ağrısıyla hastaneye giden bazı hastaların arterlerinde herhangi bir hastalık belirtisi olmasa bile, önümüzdeki 10 yıl içinde kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğu ortaya çıkarıldı. Çalışmanın binlerce kişinin hayatını kurtarmaya yardımcı olabileceği açıklandı.





KABIZLIĞA TURP

Salataları süsleyen turp, sindirimi hızlandırır. DNA hasarlarını giderir. Kanserle savaşır. Kalp sağlığını korur. Kas ağrılarını dindirir. Kolesterolü dengeler.