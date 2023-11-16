PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

ABD'li uzmanlar yaşlanma hızını yavaşlatan 8 sağlık önlemini açıkladı! İşte genç kalmanın formülü

ABD'li uzmanlar, yaş ortalaması 47 olan 6.500'den fazla yetişkinin verilerini analiz etti. İşte sizler için derlediğimiz 16 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Kasım 2023 Güncelleme 16 Kasım 2023, 07:03
ABD’li uzmanlar yaşlanma hızını yavaşlatan 8 sağlık önlemini açıkladı! İşte genç kalmanın formülü

ABD'li uzmanlar, yaş ortalaması 47 olan 6.500'den fazla yetişkinin verilerini analiz etti. Buna göre iyi kalp-damar sağlığına sahip kişilerin biyolojik olarak gerçek yaşlarından yaklaşık 6 yıl daha genç olduklarını belirledi.

Amerikan Kalp Derneği tarafından belirlenen ve yaşlanma hızını yavaşlatan 8 sağlık önlemi ise şu şekilde sıralanıyor: Sağlıklı beslenme, daha aktif olma, sigarayı bırakma, sağlıklı uyku, sağlıklı kiloyu koruma, kolesterolü kontrol etme, kan şekerine dikkat etme, kan basıncını yönetme.



YAPAY ZEKA GERÇEK UMUT
İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada yapay zekayla arterlerdeki herhangi bir tıkanıklığı veya daralmayı tespit etmek için kullanılan kalp tomografisi taramalarının doğruluğunu iyileştirmenin yolları araştırıldı. Sonuçta göğüs ağrısıyla hastaneye giden bazı hastaların arterlerinde herhangi bir hastalık belirtisi olmasa bile, önümüzdeki 10 yıl içinde kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğu ortaya çıkarıldı. Çalışmanın binlerce kişinin hayatını kurtarmaya yardımcı olabileceği açıklandı.



KABIZLIĞA TURP
Salataları süsleyen turp, sindirimi hızlandırır. DNA hasarlarını giderir. Kanserle savaşır. Kalp sağlığını korur. Kas ağrılarını dindirir. Kolesterolü dengeler.



YOĞURT TANSİYONU UNUT
Sofralardan eksik edilmeyen bir lezzet olan yoğurt, sindirimi kolaylaştırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Vücuda dinçlik ve kuvvet verir. Yüksek tansiyonu engeller. Göz sağlığına iyi gelir.



ÜLSERE KARNABAHAR
Karnabahar, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur. Kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendirir. Gözleri besler. Ülser oluşumunu engeller. Kabızlığa iyi gelir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA