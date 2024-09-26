Uzmanı meme kanserinde ihmale gelmeyecek 5 belirtiyi sıraladı!

Sağlıksız yaşam alışkanlıklarına genetik ve çevresel etkenlerin de eklenmesiyle dünya genelinde görülme sıklığı giderek artan meme kanseri, önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada her yıl 2 milyon 296 bin, ülkemizde de 25 bin 249 kişi meme kanseri tanısı alıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihan Uras, özellikle bazı belirtilerin ihmale gelmeyecek derecede önem taşıdığını vurguluyor. Uras, ülke genelinde bilinçlendirme ve eğitim toplantıları düzenlenmesi ve kadınların düzenli olarak, kendi kendilerine elle muayene yapmalarının önemi konusunda farkındalığın oluşturulması gerektiğini söylüyor. Belirtileri anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

MAMOGRAFİYİ İHMAL ETMEYİN

Kendi kendini elle muayene için ayna karşısında olunması önemli. Ancak bu muayene tek başına yeterli değil. Ailesinde kanser öyküsü olmayan her kadının 30 yaşına geldiğinde yılda bir ultrason çekilmesi, 40 yaşından itibaren de kadının risk durumuna göre yılda veya 2 yılda bir kez mamografi çektirmesi gerekiyor.

GENETİK TEST DE GEREKEBİLİR

Meme kanseri hiçbir belirti vermeden de gelişebildiği için yılda bir kez mutlaka meme uzmanı tarafından düzenli muayene olunmalı. Ultrason, mamografi ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemleri, erken tanıda kritik rol oynuyor. Mamografi sıklığı ve başlangıç yaşı, hastanın meme kanseri riskine göre belirlenir. Ayrıca günümüzde genetik bilimindeki ilerlemelere paralel olarak yüksek riskli kadınlarda genetik test yapılması da önem taşımaktadır.

BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

Meme kanseri, hiçbir belirti vermeden de gelişebileceği gibi, yaygın görülen bazı sinyalleri vardır. Bu 5 belirti şöyle sıralıyor; Meme veya koltuk altında ele gelen, özellikle ağrı yapmayan ve hareket etmeyen kitle, şişlik Memenin boyutunda değişiklik olması Meme başında ya da meme derisinde çekinti, yara, kabuklanma, kızarıklık Meme başından akıntı Her iki meme arasında simetrik olmayan değişiklikler.