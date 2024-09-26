SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı meme kanserinde ihmale gelmeyecek 5 belirtiyi sıraladı!

Kadınların korkulu rüyası meme kanseri, artık genç yaşlarda da sık görülüyor. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Prof. Dr. Cihan Uras, kanserde ihmale gelmez 5 belirtiyi sıralıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Uzmanı meme kanserinde ihmale gelmeyecek 5 belirtiyi sıraladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sağlıksız yaşam alışkanlıklarına genetik ve çevresel etkenlerin de eklenmesiyle dünya genelinde görülme sıklığı giderek artan meme kanseri, önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada her yıl 2 milyon 296 bin, ülkemizde de 25 bin 249 kişi meme kanseri tanısı alıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihan Uras, özellikle bazı belirtilerin ihmale gelmeyecek derecede önem taşıdığını vurguluyor. Uras, ülke genelinde bilinçlendirme ve eğitim toplantıları düzenlenmesi ve kadınların düzenli olarak, kendi kendilerine elle muayene yapmalarının önemi konusunda farkındalığın oluşturulması gerektiğini söylüyor. Belirtileri anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

MAMOGRAFİYİ İHMAL ETMEYİN
Kendi kendini elle muayene için ayna karşısında olunması önemli. Ancak bu muayene tek başına yeterli değil. Ailesinde kanser öyküsü olmayan her kadının 30 yaşına geldiğinde yılda bir ultrason çekilmesi, 40 yaşından itibaren de kadının risk durumuna göre yılda veya 2 yılda bir kez mamografi çektirmesi gerekiyor.

GENETİK TEST DE GEREKEBİLİR
Meme kanseri hiçbir belirti vermeden de gelişebildiği için yılda bir kez mutlaka meme uzmanı tarafından düzenli muayene olunmalı. Ultrason, mamografi ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemleri, erken tanıda kritik rol oynuyor. Mamografi sıklığı ve başlangıç yaşı, hastanın meme kanseri riskine göre belirlenir. Ayrıca günümüzde genetik bilimindeki ilerlemelere paralel olarak yüksek riskli kadınlarda genetik test yapılması da önem taşımaktadır.

BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN
Meme kanseri, hiçbir belirti vermeden de gelişebileceği gibi, yaygın görülen bazı sinyalleri vardır. Bu 5 belirti şöyle sıralıyor; Meme veya koltuk altında ele gelen, özellikle ağrı yapmayan ve hareket etmeyen kitle, şişlik Memenin boyutunda değişiklik olması Meme başında ya da meme derisinde çekinti, yara, kabuklanma, kızarıklık Meme başından akıntı Her iki meme arasında simetrik olmayan değişiklikler.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yasa dışı bahis, kumar, kara para... Batuhan Karadeniz Gürcistan’a kaçtı! ’Derkan Başer’ iddiası Dilan Polat muamması
Milyonların hayatı değişecek: Çalışanlar ve emekliler için 8 önemli adım! Reformlar neler getirecek? Takvim nasıl işleyecek?
Casper
CANLI | Lübnan için acil ateşkes çağrısı! Soykırımcı İsrail’den işgal planı... Türkiye Beyrut’un yanında
Kritik Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin tarihi belli oldu! Rus liderden BRICS mesajı: Kendisiyle ayrı bir toplantı planladık
TAKVİM’in usta yazarı Ulaş Özdemir son dönemde üst üste yaşanan hakem hatalarını değerlendirdi!
CANLI | BM’de yoğun diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti
Yunan sahil güvenliğinden skandal: Türk balıkçı gemisine taciz ateşi
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmeden önce hırsızlık yapmıştı: Katil Yunus Emre Geçti’nin o görüntüleri ortaya çıktı!
Cimbom’dan süper başlangıç! Galatasaray 3-1 PAOK MAÇ SONUCU
Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti’nin kuzeni tutuklandı | Mide bulandıran paylaşımlar
İngiltere’de Çevrim İçi Güvenlik Yasası adımı: Sosyal medya şirketleri artık hesap verecek
Başkan Erdoğan’ın tarihi açıklamalarının rahatsız ettiği 3’lü: CHP - FETÖ - İsrail | İsim isim Boş salon müfterileri
ABD derin devletinde BRICS paniği! Batı hegemonyasına karşı birlik
TikTok fenomeni Kübra Aykut’a veda... Dilan Polat ve Engin Polat cenaze törenine koruma ordusuyla geldi
SON DAKİKA