Şişmanlama olasılığınızın en yüksek olduğu yaş ortaya çıktı! 10’da 7’si obez oluyor

Bu veriler, İngiltere'deki obezite krizinin artan sağlık risklerini ortaya koyuyor ve bu durumun diyabet, kalp hastalıkları, felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanıyor. Ayrıca araştırma, 2022 yılı itibariyle ülkedeki yetişkinlerin %29'unun obez olduğunu ve bu rakamın 2019'dan beri pek değişmediğini gösteriyor.