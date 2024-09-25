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Şişmanlama olasılığınızın en yüksek olduğu yaş ortaya çıktı! 10'da 7'si obez oluyor

Yeni yayımlanan 2022 Sağlık Araştırması, İngiltere’deki obezite oranlarının endişe verici boyutlara ulaştığını gösteriyor. Araştırmaya göre, 16 yaş üstü erkeklerin %80’i aşırı kilolu veya obez. Kadınlarda da durum farklı değil; aynı yaş grubundaki kadınların %69’u fazla kilolu ya da obez olarak sınıflandırılıyor. 2024 yılında yayımlanan bu araştırma, toplum sağlığı açısından önemli bir uyarı niteliğinde.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 16:38 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 16:38
Şişmanlama olasılığınızın en yüksek olduğu yaş ortaya çıktı! 10’da 7’si obez oluyor

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Bu veriler, İngiltere'deki obezite krizinin artan sağlık risklerini ortaya koyuyor ve bu durumun diyabet, kalp hastalıkları, felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanıyor. Ayrıca araştırma, 2022 yılı itibariyle ülkedeki yetişkinlerin %29'unun obez olduğunu ve bu rakamın 2019'dan beri pek değişmediğini gösteriyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

İNGİLTERE'DE ORTA YAŞLI ERKEKLERİN OBEZİTE RİSKİ YÜKSELİYOR

Son dönemde yayımlanan bir araştırma, İngiltere'de orta yaş grubundaki erkeklerin obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Özellikle 55-64 yaş aralığındaki erkeklerin %80'inin aşırı kilolu veya obez olduğu tespit edildi.

55-64 YAŞ ARALIĞINA DİKKAT

👨‍🦰 16-24 yaş grubundaki erkeklerde ise bu oran üçte bir seviyesinde. Kadınlarda da benzer sonuçlar dikkat çekici; 55-64 ve 65-74 yaş aralığındaki kişilerin %69'u fazla kilolu ya da obez kategorisinde yer alıyor.

📉 Araştırma, İngiltere'deki obezite oranlarının 2019'dan bu yana durgun bir seyir izlediğini gösteriyor. 2022 verilerine göre, ülkedeki yetişkinlerin %29'u obez sınıfında yer alırken, %64'ü fazla kilolu ya da obez olarak kabul ediliyor. Erkeklerde bu oran %67, kadınlarda ise %61 olarak belirlendi.

UZMANLAR UYARDI

⚠️ Uzmanlar, aşırı kilonun diyabet, kalp hastalıkları, felç ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'nin Diyabet ve Obezite Klinik Direktörü Dr. Clare Hambling "Obezite, ülkemizde sağlığa yönelik en büyük tehditlerden biri. Tip 2 diyabet, kalp hastalığı, felç ve daha birçok hastalık riskini artırıyor" dedi. Araştırma, 2022 yılında İngiltere genelinde 16 yaş üstü yaklaşık 8.000 yetişkinle yapılan bir Sağlık Araştırması'na dayanıyor.

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