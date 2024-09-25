Şişmanlama olasılığınızın en yüksek olduğu yaş ortaya çıktı! 10’da 7’si obez oluyor

Bu veriler, İngiltere'deki obezite krizinin artan sağlık risklerini ortaya koyuyor ve bu durumun diyabet, kalp hastalıkları, felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanıyor. Ayrıca araştırma, 2022 yılı itibariyle ülkedeki yetişkinlerin %29'unun obez olduğunu ve bu rakamın 2019'dan beri pek değişmediğini gösteriyor.
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İNGİLTERE'DE ORTA YAŞLI ERKEKLERİN OBEZİTE RİSKİ YÜKSELİYOR
Son dönemde yayımlanan bir araştırma, İngiltere'de orta yaş grubundaki erkeklerin obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Özellikle 55-64 yaş aralığındaki erkeklerin %80'inin aşırı kilolu veya obez olduğu tespit edildi.
55-64 YAŞ ARALIĞINA DİKKAT
👨🦰 16-24 yaş grubundaki erkeklerde ise bu oran üçte bir seviyesinde. Kadınlarda da benzer sonuçlar dikkat çekici; 55-64 ve 65-74 yaş aralığındaki kişilerin %69'u fazla kilolu ya da obez kategorisinde yer alıyor.