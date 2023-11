Uzmanı lösemiyle ilgili bilgiler veriyor: Vücuttaki çürük ve morarmalar işaret olabilir...

Çocukluk çağı lösemileri, genellikle ani gelişiyor. Kendi aralarında da başvuru yaşı, durumu, altta yatan genetik değişikliklere göre bir- çok alt tipe (ALL ve AML) ayrılıyor. Tedavi başarısı tespit edilen alt tipe göre fark ediyor.

Lösemi olan çocuklar, yüzde 50 ile yüzde 90 arasında değişen bir oranda kurtarılabiliyor. Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Adaklı Aksoy, lösemiyle ilgili bilgiler veriyor:

KARACİĞERDE BÜYÜME OLABİLİR

En sık görülen bulgular giderek belirginleşen halsizlik, yorgunluk, tekrarlayan diş eti ve burun gibi bölgelerdeki kanamalar, özellikle kol ve bacaklarda olan ama tüm vücutta görülebilen çürükler ve morarmalar, iyileşmeyen eklem ağrıları, tedaviye yanıt vermeyen ateşli enfeksiyonlar, lenf bezesi şişlikleri, karaciğer ve dalakta büyüme olabilir. Bazen kan sayımlarındaki şüpheli bulgular da lösemi habercisi olabilir.

TAHLİLLERLE TANI KONULUYOR

Her hastalık gibi lösemi tanısı da bulgulara bakarak hastalıktan şüphelenmekle konur. Bu amaçla hem tanıyı doğrulamak hem de risk faktörlerini belirlemek adına başlangıçta ve tedavinin belli basamaklarında tekrarlayan kan sayımları, laboratuvar analizleri ve kemik iliği incelemeleri yapılması gerekmektedir. Bunlar için ise uygun alt yapı, ekipman ve yetişmiş eleman gerekmektedir. Testler ise ülkemizdeki 18 yaş altı her bir çocuk için sağlık güvencesi kapsamında olmakla beraber uzman ve altyapı problemleri nedeniyle her yerde yapılamamaktadır.